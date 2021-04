Markizácka kráska ostala s dcérkou sama: Jej otec... Och, to musí byť náročné!

Monika Bagárová patrí medzi šoubiznisové hviezdy, ktoré sa so svetom ochotne delia o svoje súkromie. Na sociálnej sieti Instagram, kde má viac ako 800 tisíc followerov, bežne zverejňuje aj fotografie dcérky, ktorej spolu s partnerom dali meno Rumia. Popri starostlivosti o malú princezničku a občasných pracovných povinnostiach si vie nájsť čas aj na svojich fanúšikov, ktorým odpovedá na rôzne otázky.

Monika Bagárová a Makhmud Muradov majú spolu dcérku, ktorej dali meno Rumia. Zdroj: Instagram MB

V poslednom čase viacerí celkom intenzívne riešili, prečo je na fotkách vždy len s Rumiou a partnera Makhmuda už dlhšie nebolo vidno po jej boku. „Veľmi častá otázka a ja vás úplne chápem. Mach išiel do Uzbekistanu pracovne, najmä kvôli podnikaniu. Bohužiaľ, situácia sa skomplikovala a musel tam zostať, aby vyriešil rodinné problémy,” uviedla v instastories Monika.

Zároveň sa netají tým, že takéto fungovanie je veľmi náročné. „Chýba nám, chýbame si. Zvládam to len vďaka tomu, že mám skvelú rodinu. Tešíme sa na spoločné chvíle, o to viac by nám mali byť vzácnejšie. Ruminka sa na neho nepýta. Je ešte maličká a nevie rozprávať. Tatko nám ale volá x-krát za deň,” dodala Bagárová, ktorá sa samozrejme nevie dočkať, kedy sa k nim Makhmud konečne vráti. Nuž, snáď to bude skôr, než Ruminka sfúkne sviečku na narodeninovej torte. Svoj prvý rok totiž bude oslavovať koncom mája.

Monika Bagárová sa pri svojej rozkošnej dcérke rozhodne nenudí. Zdroj: Instagram