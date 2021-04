Gáborík a Valábik si zahrali v telenovele: VIDEO Také zlé herecké výkony ste ešte nevideli!

Také zlé herecké výkony ste ešte nevideli!

BRATISLAVA - Marián Gáborík a Boris Valábik síce patria medzi našu športovú špičku a často sa objavujú aj na televíznych obrazovkách, no pokiaľ by sa snažili okúsiť herecký chlebíček, zrejme by sa neuživili. Dôkazom je ich posledný pokus zahrať si v telenovele!