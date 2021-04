Rozchod markizáckeho páru: V januári vyhlasovala, že nechce žiadneho chlapa a teraz... FOTO Už má náhradu!

BRATISLAVA - Vyzeralo to na rozprávkovú lásku a zdalo sa, že neexistuje nič, čo by spolu nezvládli. Lenže stačil návrat do reality a ich vzťahu zakrátko zazvonil umieračik. Reč je o Sáre Adamčíkovej a Erikovi Zahorjanovi, ktorí sa dali dokopy na markizáckej Farme...

Dvojica si dala zbohom a veru, nedá sa povedať, že by išlo o rozchod v mieri. Nasledovali slovné prestrelky cez sociálne siete, no a mladá fitneska tvrdila, že dôvodom rozchodu nie je nič iné, ako to, že chce byť sama. Energiu chcela investovať do seba a ešte v januári sa dušovala, že pri sebe žiadneho chlapa nechce.

„Nebol to nejaký dôvod, že by mi on ublížil alebo že by som ja jemu ublížila. Proste, ja som zmenila veľmi myslenie od Farmy, ako som proste vypadla, tak už vtedy som cítila, že proste ja vo svojom živote teraz chlapa nechcem,” tvrdila bývalá farmárka. Toto nastavenie jej však dlho nevydržalo. Od jej vyjadrení prešlo iba pár týždňov a opäť vhupla do vzťahu.

Farmárska láska Sáry a Erika nemala dlhé trvanie. Zdroj: Instagram SA

Aktuálne totiž priznala, že sa teší z novej lásky. Spolu sú vraj už mesiac. „Áno, mám vzťah.

Veľmi krásny a plnohodnotný vzťah. Nebudem to tajiť a naťahovať, keďže reči sa šíria rýchlo,” napísala Sára k spoločnej fotografii so svojím milým, pre istotu však vypla možnosť komentovania.

Sára Adamčíková sa aktuálne teší z nového priateľa. Tento muž po jej boku nahradil Erika. Zdroj: Instagram S.A.

Zrejme jej bolo jasné, že po pôvodných vyjadreniach by reakcie jej fanúšikov neboli iba pozitívne.

„Vypnuté komenty sú z jediného dôvodu, našu úprimnú lásku nenechám ničiť zlou energiou.

Len som sa s vami chcela o to podeliť, pretože už mesiac mi robí tento muž život krajším. A veľmi mu za to ďakujem,” dodala bývalá farmárka, ktorá po boku svojho nového priateľa takmer až žiari. Snáď to nadšenie teda tentokrát vydrží dlhšie...