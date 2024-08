Po TRPKOM rozchode počas tehotenstva: Markizácka kráska je opäť ZADANÁ!

Sára Adamčíková a Erik Zahorjan (Zdroj: Instagram SA)

Sára Adamčíková sa zviditeľnila svojim účinkovaním v reality šou Farma 12. Tak sa zahladeľa do súpera Erika Zahorjana, s ktorým istý čas tvorila pár. Ich láske však zanedlho odzvonilo. Potom sa fitness trénerka zaľúbila do ďalšieho muža.

„Áno, mám vzťah. Veľmi krásny a plnohodnotný vzťah. Nebudem to tajiť a naťahovať, keďže reči sa šíria rýchlo,” pochválila sa po rozchode s Erikom. S vtedajším partnerom aj otehotnela, no tej ju ešte počas tehotenstva nechal. „Posledné mesiace, áno, prežívam najkrajšie životné obdobie, no bohužiaľ, sama bez partnera. Už dlhšie som sa k tomu chcela vyjadriť, ale bolesť, ktorú som prežívala, som nechcela šíriť aj tu,“ priznala pred dvomi rokmi. V septembri 2022 priviedla na svet zdravého synčeka, ktorému vybrala meno Matias.

(Zdroj: Instagram S.A.)

Po jej boku sa odvtedy žiaden chlap neobjavoval. Pracovala na sebe, vychovávala svoje dieťatko a vyzeralo to tak, že je veľmi šťastná. Ale zrejme je aj tak v živote chýbala mužská energia. Exfarmárka je totiž znova zadaná. „Vďačná za toto všetko a ešte viac,“ napísala ku príspevku na Instagrame. Na videu je pred Eiffelovou vežou v Paríži aj so svojou novou láskou. Nič viac o tajomnom mužovi neprezradila.