Najobľúbenejší predmet? Štvorec: Školák z legendárneho rozhovoru po 4 rokoch… Poriadne Sajfovi naložil!

Matej Sajfa Cifra bol hosťom vo včerajšej časti obľúbenej šou 2na1. V relácii sa známa tvár stáva prakticky obeťou moderátorov Dana Dangla a Adely Vinczeovej a musí plniť ich vtipné, milé či dokonca aj zákerné úlohy. V jednej z brán, ako to tvorcovia nazývajú, si známy Slovák mal vyskúšať alternatívny život, teda profesiu, ktorej by sa venoval, keby nebol moderátorom.

Sajfa je vyštudovaným učiteľom, a tak si zaspomínal na časy, kedy ešte stál pred tabuľou. Musel odpovedať na zvedavé otázky malých školákov. No a práve v tomto momente sa stretol so svojim „starým známym.“ „Prepáčte pán učiteľ, ale aj ja by som mal otázku. Aký je váš najobľúbenejší predmet? A čo hovoríte na Archimedov zákon?!“ zahlásil Kubko, ktorý bol pred štyrmi rokmi hviezdou internetu.

Na tento moment si však podľa vlastných slov nespomína v dobrom. „Dobre, ale z nejakej časti sa mi to nepáči. Furt sa mi vysmievajú za to spolužiaci,“ priznal chlapec pred kamerami. Sajfa sa to snažil uhrať a Kubka chlácholil, že na položenú otázku odpovedal dobre. „Ty si odpovedal správne na otázku, ktorý je tvoj obľúbený predmet!“ zachraňoval situáciu moderátor.

„Takže kto je hlúpy?“ dodal Sajfa. A školák opäť pohotovo odpovedal: „TY!“ Nuž, toto zrejme moderátor po štyroch rokoch z úst chlapca nečakal.