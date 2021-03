Problémy počas nakrúcania 2na1: Pri policajnej stanici vybuchlo auto... Policajtov si pomýlili s hercami

BRATISLAVA - Už dnes večer televízia Markíza odvysiela obľúbenú šou 2na1. A sľubujú, že sa bude na čo pozerať! Pozvanie do relácie totiž prijal moderátor Matej Sajfa Cifra. Okrem nálože zábavy sa však môžete pripraviť aj na poriadne komickú situáciu. Adela a Dano ho chceli nachytať, no tvorcovia nakrúcanie pri policajnej stanici akosi nedomysleli!

Na skrytej kamere si štáb dal už klasicky naozaj záležať, no akosi zabudli na podstatný detail. Počas nakrúcania malo vybuchnúť auto, a tak televízia všetko poctivo nahlásila na políciu, aby neprišlo k žiadnemu ohrozeniu či nedorozumeniu.

„Všetko bolo dopredu pripravené, nahlásené na polícii a strážené, aby sa do blízkosti auta nedostala žiadna civilná náhodná osoba, lebo sa nakrúcalo na verejnom priestranstve. Len hneď cez cestu bola miestna policajná stanica...” dozvedeli sme sa od nášho zdroja v Markíze.

V šou 2na1 nachystali výbuch auta. Miestna polícia však o ničom netušila! Zdroj: TV Markíza

No a práve na miestnej policajnej stanici o ničom netušili a tamojší muži zákona sa teda okamžite vrhli do akcie. A to ani zďaleka nebolo všetko. Štáb na pľaci si totiž myslel, že policajti, ktorí začali zasahovať, sú ich najatí herci. Celú túto nečakanú trmu-vrmu si môžete pozrieť vo videu vyššie a to, ako to dopadlo, sa dozviete už dnes o 20:30 v šou 2na1!