Obrovský smútok Sajfovej manželky Veroniky: Už nikdy ho neuvidí... Opustil ju dôležitý muž!

BRATISLAVA - Mnohí z nás sa v aktuálnej situácii nestretávajú so starými rodičmi, ktorí patria do rizikovej skupiny. O to horšie je, keď práve teraz o niekoho z nich prídete. Ako moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Manželka moderátorka Mateja Sajfu Cifru bola v poslednom čase veľmi pozitívne naladená. Pozoruje napríklad pokroky svojej dcérky Sáry. „Mám šťastie, že môžem jednu malú výskumníčku pozorovať pri práci na živote, a že mi môže byť vzorom,” vyhlásila na sieti Instagram. Navyše zmenila prácu a má vlastnú reláciu na RTVS, ktorá ju napĺňa.

No teraz ju zasiahol obrovský smútok. Prišla totiž o starého otca. A to práve v čase pandémie, keď sa všeobecne stretávame so starými rodičmi oveľa menej ako kedysi alebo v záujme ich ochrany vôbec. „Kamaráti, ak máte ešte starých rodičov, buďte za to nesmierne vďační a ozvite sa im. Môj deväťdesiatročný starý otec dnes odišiel. nech mu je dobre,” napísala vo štvrtok večer.