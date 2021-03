Havlová oslávila 68. narodeniny a jej príbuzní... Ehm, TOTO je fakt nevhodný dar!

PRAHA - Veľmi ju nepotešili! Pri pohľade na ňu to síce znie neuveriteľne, ale je to tak. Bývalá prvá dáma Českej republiky Dagmar Havlová oslávila v týchto dňoch 68. narodeniny. Kvôli pandémii síce nemôže mať takú typickú narodeninovú oslavu, avšak priatelia, fanúšikovia a jej najbližší na ňu nezabudli. Ako ale blondínka prezradila, od rodiny nedostala práve vhodný darček...

Dagmar Havlová aj s pribúdajúcimi vekom dbá o svoj zovňajšok. Pomáha si rôznymi omladzujúcimi a skrášľujúcimi procedúrami, vďaka čomu by ste na jej tvári márne hľadali nejaké vrásky. Pochváliť sa však môže aj udržiavanou postavou, ktorú ale určite nemá len tak zadarmo.

Človeku sa pri pohľade na ňu až nechce veriť, že jednou z jej slabostí sú sladkosti. Známa herečka to priznala na sociálnej sieti Instagram, kde sa s followermi podelila o to, čo dostala k narodeninám. „Milujem všetko sladké. Je to o mne všeobecne známe. Nepotrebujem mäso, ale rôzne venčeky, vianočky, štrúdle, rezance s makom a podobné dobroty si musím dopriať denne. Jediné, čo ale nemám rada, je čokoládová torta. Aj napriek tomu ju pravidelne k narodeninám dostávam,” zverila sa Havlová. „Ale vážim si, že na mňa niekto myslí,” dodala.

Z nápisu na tortičke je zrejmé, kto Dášu týmto nevhodným darčekom obdaroval. Prsty v tom má jej jediná dcéra Nina Veškrnová, ktorú má z prvého manželstva, a tá jej porodila dve vnučky.

Nina Veškrnová s vnučkami. Zdroj: profimedia.sk

Ako tiež Havlová prezradila, od priateľov a známych dostala kopec kvetín a záplavu darčekov. Na sociálnej sieťach jej tiež gratulovali nielen oni, ale aj množstvo fanúšikov. My sa tiež pripájame!

VIDEO: Dagmar Havlová dostala čokoládovú tortu, o ktorú sa určite ochotne podelila.