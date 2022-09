Havlová potrebuje zhodiť: Vyžiera chladničku a... FAKT sa napcháva TÝMTO?!

PRAHA - Dagmar Havlová patrí k ženám, ku ktorým iné vzhliadajú. Mnohé ju obdivujú za to, ako výborne vyzerá, no ona sama si myslí, že potrebuje schudnúť. Prezradila, aké sú jej slabosti a čomu nedokáže odolať... Tomu neuveríte!

Herečka a bývalá prvá dáma Českej republiky Dagmar Havlová bude mať na jar budúceho roku 70 rokov. Tento vek by jej však hádal málokto. V tvári vyzerá určite mladšie a udržiava si aj štíhlu postavu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram DH

Aktuálne sa Havlová dokonca stala krstnou mamou knihy istej nutričnej špecialistky. „Ona si ma vybrala, asi mala pocit, že som štíhla. A to ja niekedy som, keď teda nevybielim chladničku v noci,” priznala sebakriticky pre Super.cz.

Momentálne má umelkyňa pocit, že by potrebovala pár kíl zhodiť. „Teraz si veľa sľubujem od probiotík, ktoré vymyslel profesor Ryšávka, tie majú nášmu mozgu a telu povedať, čo má jesť a čo nie. A ja si predstavujem, že nebudem mať chuť na čokoládu alebo psie piškóty, ktoré dávam psovi a potom ich sama jem,” prezradila pre Super.cz s tým, že psia pochúťka je menej sladká ako originálne piškóty pre ľudí. Nuž, kto by to bol povedal, že bývalá "pani prezidentová" sa napcháva psím žrádlom...