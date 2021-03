ŠOK v markizáckej Tvári: Veľký návrat exporotcu Dangla a... Cinkota všetkých posadil na zadok!

Už v závere minulej epizódy sa súťažiaci dozvedeli, že ich najbližšiu nedeľu čaká česko-slovenské kolo. Účinkujúci tak predvádzali vystúpenia slávnych spevákov z domácej hudobnej scény. Hneď v úvode druhého kola sa diváci mohli potešiť návratu exporotcu Dana Dangla, ktorý sa aspoň na chvíľu stal opäť členom projektu Tvoja tvár znie povedome.

Dano Dangl sa stal štvrtým porotcom 2. epizódy Tváre. Zdroj: Tv Markíza

No jednoznačne najväčším prekvapením večera bolo vystúpenie Dušana Cinkotu. Ten si totiž v rulete vytočil legendárnu českú speváčku Věru Špinarovú. A tak mnohí so zvedavosťou čakali, ako sa takejto náročnej výzvy zhostí. A prišiel obrovský šok. Málokto totiž vie, že hlas Chandlera z Priateľov je aj muzikálovým hercom, a teda spev má v malíčku.

No z toho, čo predviedol včera večer, mnohým doslova padla sánka. Cinkota zaspieval Špinarovej najikonickejšiu pieseň s názvom Jednoho dne se vrátiš. No a každý, kto ju pozná, vie, že rozhodne nejde o ľahkú vec. Práve naopak... A Dušan ju dokonca zaspieval s plnými výškami. Za to ho porota a súperi odmenili potleskom v stoji, ale aj vysokým hodnotením.

Dušan Cinkota stvárnil Věru Špinarovú. Zdroj: Tv Markíza

Nebolo teda žiadnym prekvapením, že celkovým víťazom druhého kola sa stal práve on. Tisíc eur, ktoré za svoj výkon získal, venoval občianskemu združeniu Hipoško, v ktorom hipoterapiou pomáhajú fyzicky aj psychicky hendikepovaným deťom. K výhre gratulujeme!

Výhru 1000 eur Dušan Cinkota venoval občianskemu združeniu Hipoško. Zdroj: Tv Markíza

Takto to bude vyzerať nabudúce:

Martin Klinčúch - Kristína, nabudúce Maduar

Zdroj: Tv Markíza

Zuzana Belohorcová - Pavol Hammel, nabudúce Billie Eilish

Zdroj: Tv Markíza

Braňo Mosný - Elán, nabudúce Tom Walker

Zdroj: Tv Markíza

Fero Joke - Čiki Liki Tu-a, nabudúce Kylie Minogue

Zdroj: Tv Markíza

Kristína Madarová - Horkýže Slíže, nabudúce Shakira

Zdroj: Tv Markíza

Barbora Piešová - Lukáš Adamec, nabudúce Pink

Zdroj: Tv Markíza

Eva Evelyn Kramerová - The Nightwork, nabudúce Július Satinský

Zdroj: Tv Markíza

Dušan Cinkota - Věra Špinarová, nabudúce Jason Derulo

Zdroj: Tv Markíza