VIDEO Evelyn sa zmení na brutálnu SEXI kosť: Tvorcom Tváre dala poriadne zabrať!

BRATISLAVA - Už dnes večer Markíza prinesie svojim divákom ďalšiu časť obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. A pri prípravách na túto epizódu sa tvorcovia poriadne zapotili. Komička Eva Evelyn Kramerová (30) sa totiž zmení na sexi Jennifer Lopez (51). No vyrobiť pre blondínku kostým, im dalo poriadne zabrať!

Tvorcovia markizáckej Tváre majú tento týždeň za sebou poriadne náročné prípravy. Komička Eva Evelyn Kramerová si totiž v rulete vytočila divu Jennifer Lopez. O tom, že má plavovlasá Slovenka energie a sexepílu na rozdávanie, niet pochýb, no napriek tomu kvôli nej maskéri takmer nespávali.

VIDEO: Evelyn nacvičuje tanec pri tyči

Pripravovali jej totiž kostým, nad ktorým strávili doslova celý týždeň. Len špeciálne komponenty, ktorým sa model zdobil, sa vyrábali ručne. Maskérom zabral celých 60 hodín. No a už keď bola maska pripravená, objavili sa vážne problémy. V rámci choreografie bude totiž Evelyn tancovať na tyči. No v ťažkom kostýme sa na nej nedokázala udržať.

„Niekoľkokrát sa musel prerábať, kostyméri vymýšľali, čo urobiť, aby to zvládla,“ dozvedeli sme sa od zdroja zo zákulisia šou. Celé jej vystúpenie si budete môcť pozrieť už dnes večer na Markíze, no my vám prinášame aspoň ukážky zo skúšky. Pozrite si video vyššie!

Zdroj: Tv Markíza

