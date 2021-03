FOTO Nevýrazná herečka zo Sestričiek ŠOKovala: Sexi nálož pred kamerami a to telo… Chlapi ledva dýchali!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza odvysielala už tretiu časť obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. Tá bola opäť plná bombastických premien - no najviac tentokrát upútala nevýrazná herečka zo seriálu Sestričky Kristína Madarová (33). Stvárňovala totiž zmyselnú Shakiru. Na sebe tak mala úsporný kostým, ktorý zvýraznil jej ženské krivky a na pódiu predviedla poriadne horúcu šou. Fú, chlapi ledva lapali po dychu!

Už tretiu nedeľu po sebe sa známe tváre predviedli na pódiu šou Tvoja tvár znie povedome. A opäť sa bolo na čo pozerať. Rovnako, ako každý týždeň, ani tentokrát nechýbali vtipné čísla, prekvapivé výkony, ale aj také, ktoré brali dych najmä mužským divákom.

Presne k takým včera večer patrila herečka z obľúbeného markizáckeho seriálu Sestričky Kristína Madarová. 33-ročná plavovláska predchádzajúce dva týždne stvárňovala chlapov. Najprv to síce bola speváčka Tones and I, no v prezlečení za dôchodcu. A minulý týždeň Kuko z Horkýže Slíže.

Včera tak po prvýkrát mala možnosť predviesť sa v ženskej a rovno v mega sexi úlohe. Vylosovala si totiž Shakiru, ktorá je povestná svojimi zvodnými pohybmi. No a tie nechýbali ani Kristíne. Dojem zo zmyselných tančekov navyše umocnil sexi úsporný kostým, ktorý zvýraznil najmä jej ženské krivky. Chlapi tak pri pohľade na herečku a jej nadupaný dekolt ledva lapali po dychu.

Kristína Madarová bola v úlohe Shakiry super sexi. Zdroj: Tv Markíza

A tak sa niet čomu čudovať, že napokon celý večer aj vyhrala. Porota, aj kolegovia ju odmenili najvyšším počtom bodov. „Ja sa teším, ale ja neviem vyhrávať ani prehrávať, takže preto nikde nesúťažím. Ja mám stále zlý pocit a nemám to moc rada. Ale ďakujem, je to krásny pocit, hej,“ prekvapila svojimi slovami Kristína, ktorá 1000 eur venovala Zväzu diabetikov Slovenska. Gratulujeme!

Tisíc eur v treťom kole vyhrala Kristína Madarová. Zdroj: Tv Markíza

Takto bude vyzerať 4. kolo:

Martin Klinčúch - Maduar, nabudúce Nicki Minaj

Zdroj: Tv Markíza

Zuzana Belohorcová . Billie Eilish, nabudúce Miro Jaroš

Zdroj: Tv Markíza

Eva Evelyn Kramerová - Július Satinský, nabudúce Jennifer Lopez

Zdroj: Tv Markíza

Fero Joke - Kylie Minogue, nabudúce Trio

Zdroj: Tv Markíza

Dušan Cinkota - Jason Derulo, nabudúce Hana Hegerová a Waldemar Matuška

Zdroj: Tv Markíza

Barbora Piešová - Pink, nabudúce Lady Gaga a Ariana Grande

Zdroj: Tv Markíza

Braňo Mosný - Tom Walker, nabudúce Lady Gaga

Zdroj: Tv Markíza

Kristína Madarová - Shakira, nabudúce Robert Kodym

Zdroj: Tv Markíza