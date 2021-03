Utrpenie v markizáckej Tvári: Komplikácie kvôli zdravotnému stavu… Fero Joke to takmer nevydržal!

Fero Joke priznal, že má poruchu ADHD.

Zdroj: Tv Markíza

BRATISLAVA - Nedeľné vystúpenia v rámci šou Tvoja tvár znie povedome si vyžadujú náročné prípravy. A nielen tie tanečné a spevácke, ale aj maskérske. Niektoré premeny majú za sebou celý deň strávený v maskérni. Najbližšie to čaká komika Františka Košarišťana (31) alias Fera Jokea. Meniť sa bude celých 7 hodín. No takmer to nezvládol... Nastali komplikácie kvôli zdravotnému stavu!