Polnišová má 45: Totálny zmätok... Stále čaká, kedy to príde!

BRATISLAVA - Okrem moderátorky Zuzany Belohorcovej oslávila včera 45. narodeniny aj herečka Petra Polnišová. Tá sama nemôže uveriť tomu, že má už toľko rokov... Veď to by už mala byť múdra, pokojná a zrelá. A zatiaľ stále len čaká, kedy to príde.

Petra Polnišová 24. februára dovŕšila 45 rokov. Dnes sa rozhodla na sociálnej sieti poďakovať všetkým gratulantom. „Ďakujem vám všetkým mojim kamarátom za krásne správy, som dojatá, že ste si v tejto dobe pandemickej spomenuli,” napísala herečka na sieťach Facebook a Instagram.

VIDEO Petra Polnišová v relácii Kredenc

Zdroj: CT

Pri okrúhlych a polokrúhlych jubileách ľudia zvyknú bilancovať, čo už dosiahli a kam by sa ešte v živote chceli posunúť. A rovnako uvažovala aj Petra. „Aj ma to veruže dojíma, aj ma to samú ešte mätie, že mám 45. Lebo to už človek by mal aj rozum mať, múdrosti pobrať, oplývať pokojom, aj zažité dačo... Hovorí sa tomu životná zrelosť. A ja? Stále, stále nič. Tak čakám... Snáď to do 50 príde,” vyhlásila sebakriticky a s dávkou humoru Petra.

A jej želanie k narodeninám? „Aby sme sa konečne už všetci mohli nadýchnuť a zubiť sa na seba aj bez rúšok.” Dodatočne želáme všetko najlepšie!