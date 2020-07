Petra Polnišová obeťou pomsty: Za odmietnutie TOTO... Mala len 16!

Herečka Petra Polnišová už vyše roka nahráva podcasty Jjauuu, PS: to bolelo s komičkou Evelyn. Preberajú všetko od prvého sexu, cez nálady ženy až po rozchody. A jednou z tém bola aj pomsta. Tej sa dve veselé kopy venovali vyše trištvrte hodiny a hoci obe priznali, že nikdy nenabrali odvahu sa niekomu pomstiť, predsa len to tmavovláska okúsila na vlastnej koži.

Petra Polnišová a Evelyn majú už vyše roka svoj podcast. Zdroj: Instagram Evelyn

Hoci to bolo pred rokmi, dodnes si to pamätá. Tento zážitok prezradila po tom, čo prerozprávali spomienku jednej slečny. Tej sa totiž bývalý partner pomstil tak, že o nej rozšíril, že má AIDS a je feťáčka. Dostalo sa to aj k jej rodičom, kvôli ktorým išla na testy. Keďže jej však nevedeli napichnúť žilu, skutočne vyzerala ako feťáčka. Chalanisko sa po roku ospravedlnil jej aj rodičom, no už s ním samozrejme nechcela mať nič spoločné. „Toto je čo za pomsta? Toto je najnižší level,” skonštatovala rodáčka z Oravy a za pravdu jej dala aj Bratislavčanka: „A je to hlúpe hlavne.”

Toto správanie Petra s Evelyn odsúdili ako úbohé a skutočne plytké, bez štipky dôvtipu. A podobný prípad bola aj Petra. „Akože, takáto pomsta sa mne stala, lebo ja som odmietla týpka na strednej a on o mne začal roznášať, že som lesba. Čo v mojej dobe, ja som mala 16 rokov a mala som pocit, že Ježiši Kriste, čo tí ľudia riešia? Mala som veľmi nepríjemné pocity,” vyjadrila sa Petra, na ktorú vtedy určite ľudia čudne pozerali. Veď pred 28 rokmi ešte neboli ľudia tak benevolentní k inej orientácii ako dnes.

Petra Polnišová priznala, že keď mala 16 a odmietla jedného chalana, ten sa jej pomstil klebetou. Zdroj: TV MARKÍZA