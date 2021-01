Polnišová vytočila fanúšikov: Zverejnila video z nemocnice... Ste odpad!

Medzi nimi aj herečka Petra Polnišová. Tá si pri pohľade na lekárov a najmä pacientov ležiacich na lôžkach vo vážnom stave neodpustila ani stručnú, no výstižnú poznámku. „Myslím, že k tomu niet čo dodať,” napísala zhrozená herečka. Rovnako, ako tisícok iných ľudí, aj jej sa desivé zábery z nemocnice mimoriadne dotkli.

Lenže ako to už býva, aj tentokrát sa našli takí, ktorým to nestačilo. A ničím výnimočným už, bohužiaľ, nie je ani to, že Polnišovú obvinili, že video zdieľa preto, že jej niekto platí. „Koľko ste za toto dostali peňazí? Ľudia nech sa zobudia. Choroby tu boli vždy aj budú. Ľudia zomierali a aj budú,” napísala istá pani Andrea, ktorou nepohol ani srdcervúci pohľad na ľudí napojených na prístroje a pripútaných k nemocničným lôžkam.

Petra Polnišová zazdieľala video so zábermi zo slovenských nemocníc. Ľudia sa do nej začali navážať. Zdroj: Jan Zemiar

„Nechcem nič zľahčovať. Ale toto už je cez... Zdieľať video, resp. zostrih niečoho, čo ani nevieme, o čo tam ide. A strašiť ľudí. Prečo, keď to je taká pandémia strašná a smrteľná, prečo si papaláši robia, čo chcú? Vy, herci dnešnej doby, ste odpad,” pokračovala žena, pričom podobných komentárov sa pod príspevkom Polnišovej nachádzalo oveľa viac.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong, File

Herečka sa ale nedala. „Sklamem vás. Nedostala som nič. Ja si zarábam iným spôsobom. A neviem, na základe čoho súdite, kto je a kto nie je odpad. Na základe toho, že si myslím, že pandémia je nebezpečná? Možno máte šťastie a nemáte okolo seba ľudí, ktorí s týmto ochorením museli zabojovať. Gratulujem a želám, aby ste ani takú skúsenosť nemali,” odkázala jednej z pochybujúcich Petra.