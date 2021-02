Prsnatá jojkárka šokuje: Nechala si rozpustiť kačacie pery... FOTO Wau, to je zmena!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že medzi slovenské ženy sa opäť konečne vracia trend prirodzenosti. Po tom, čo si svoje pery nechala vypustiť Silvia Kucherenko, sa na tento krok odhodlala aj ďalšia známa blondínka. Zmenšenie kačacej pusy absolvovala aj extravagantná Zuzanita Žilinčíková!

Zuzanita sa ešte donedávna "pýšila" perami, ktoré viac ako ústa pripomínali klobásky. Boli jej druhým poznávacím znamením - hneď po obrovských prsiach, ktoré rada a často vystavuje na svojom Instagrame. Lenže v Zuzanite sa zjavne niečo konečne zlomilo a povedala si, že stačilo.

Zuzanita si nechala zmenšiť pery. Zdroj: Instagram Z.Ž.

A tak nacupkala do niektorej z kliník a výplň z kyseliny hyalurónovej si nechala rozpustiť. No a ako to už býva zvykom, zmenou sa pochválila na sociálnej sieti. „Nezbláznila som sa, dala som si zmenšiť pery,” napísala Zuzanita s tým, že kyselinu jej rozpúšťali v hornej pere. A rovno priložila aj fotografiu na porovnanie.

Zdroj: Instagram Z.Ž.

Kým v tej hornej už výplň nemá, dolná je stále napichaná. A je to teda naozaj poriadny rozdiel! Okrem toho Zuzanita priznala, že tento zákrok rozhodne nie je práve príjemný. „Odstránenie kyseliny hyalurónovej bolí ako čert, ale pre krásu sa trpí. Po zmenšení mi zostala vyťahaná pera,” napísala otvorene. Nuž, do budúcna si ďalšie na ďalšie zväčšenie pier už zrejme dvakrát rozmyslí.