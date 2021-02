Müllerová ako strašiak v poli: Ako môžeš takto vyzerať?!

Ema sa nebojí hovoriť o pikantných témach, ale tiež verejne priznáva, že nevyzerala vždy ako modelka a trpela tým. Jej Instagram je zameraný práve tak, aby ukazoval každodennú realitu.

VIDEO: Ema Müllerová ako modelka

Dcéra známych rodičov nabáda ženy, aby sa mali rady také, aké sú – so všetkými nedostatkami a chybičkami. Hoci samu seba a všetky sledovateľky nazýva bohyňami, zdôrazňuje, že nikto nemôže byť neustále dokonalý.

Aj keď Ema bežne robí videá a fotografie v svojej neupravenej podobe, najnovšie sa ukázala tak, že jej do schránky prišla správa: „Fakt ako strašiak v poli.”

Zdroj: Instagram EM

Zdroj: Instagram EM

Ema proste v utorok nemala svoj deň. „Dnes si leziem brutálne na nervy. Všetko, čo robím, všetko čo poviem... Si tak poviem, že ako môžeš so mnou vydržať? Ako môžeš takto vyzerať?” hovorila v jednom zo svojich príbehov.

Zdroj: Instagram EM

O pár hodín neskôr ale zverejnila zábery, ako vyšla von a kúpila si kávu. „Už lepšie,” napísala. A práve o tom to je. Netváriť sa, že zlé dni neexistujú, že stále vyzeráme ako z obálky módneho časopisu, že sme vždy šťastné a maximálne so sebou spokojné... Občas je nám proste nanič. A čím menej to budeme popierať, tým skôr to prekonáme...