Radikálny krok hviezdy Oteckov: Krátko pred pôrodom.... FOTO Išla na blond!

Už keď sa Dominika objavila v prvom markizáckom seriáli Chlapi neplačú, pýšila sa hustou hrivou. Inak ako brunetku ju diváci zrejme ani nevideli. Lenže život je zmena a na jednu takú sa krásna herečka predsa len odhodlala. Ešte kým sa bude naplno venovať materským povinnostiam, pohrala sa so svojou vizážou.

A tak sa na jej Instagrame z ničoho nič objavila fotka, na ktorej má blond vlasy. V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným, že známe ženy dokážu svojich fanúšikov oklamať kvalitnými parochňami, no Dominika sa naozaj prefarbila. „Som vážne blond. Akože vážne,” napísala k pojašenej fotke, kde už má svetlé vlasy. No aj napriek rozkokošenej grimase treba uznať, že herečke to naozaj mimoriadne pristane!

Z Dominiky Kavaschovej je blondínka Zdroj: Instagram D.K.