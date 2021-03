KONIEC ďalšej hviezdy Oteckov: Fanúšikovia v smútku... Nechýbali ani slzy!

VIDEO: Pripomeňte si Dominiku Kavaschovú v Oteckoch

Hlavne pri mladých herečkách je riziko, že počas natáčania seriálu otehotnejú. No a ak sa to scenáristom nehodí do deja alebo umelkyňa nechce počas materskej pracovať, diváci zažijú sklamanie a so svojou obľúbenou postavou sa musia aspoň na čas rozlúčiť.

Toto zažili diváci Oteckov už viackrát. Najprv s hlavnou postavou Mary Havranovou, ktorá sa stala mamičkou už v začiatkoch seriálu. No len za uplynulý rok prežívajú toto sklamanie hneď dvakrát. V októbri sa na obrazovkách poslednýkrát objavila herečka Anička Jakab Rakovská, ktorá stvárňovala učiteľku Alicu.

No a teraz prišiel rad na Dominiku Kavaschovú. Herečka, ešte v októbri prezradila, že s partnerom Danielom Fischerom čakajú bábätko. A ani v jej prípade scenáristi neuvažovali, že by tehotenstvo zakomponovali do deja. Včera sa tak na obrazovkách bláznivá Sisa objavila poslednýkrát.

A išlo o skutočne emotívny moment. S plačom sa s ňou lúčil aj jej seriálový syn Max, ktorého stvárňuje Tobias Král. Diváci sa zhodujú, že chlapec nič hrať nemusel. „Tá rozlúčka s Maxom, bolo to nádherné a dojemné, akoby to ani nehrali, hlavne Maxík. Škoda, bude tam chýbať Sisa a jej zábava,“ napísala jedna diváčka.

Ďalšej pri tejto scéne dokonca vybehla slza. „Bude v seriáli chýbať. Bola naj herečka, bavila ma a ako sa lúčila s Maxom, slza vybehla aj mne. Viem, je to seriál... Prajem Dominike veľa šťastia,“ objavilo sa v komentároch. Dominike aj my prajeme, nech si materskú dovolenku naplno užije!

Zdroj: Tv Markíza

