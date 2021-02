Zaočkovaná Cibulková už dovolenkuje: FOTO Z omylu to dotiahla na Maledivy!

Slováci sa začali búriť a Dominike adresovali výzvy v znení, že keďže v zozname vzala miesto niektorému zo zdravotníkov, mala by im ísť pomáhať do prvej línie. Cibulková sa niekoľkokrát ospravedlnila a čo mnohých prekvapilo, naozaj sklopila uši a prihlásila sa ako dobrovoľník do nemocnice. Tam však veľmi nezahviezdila. Jej šichta na testovaní na bratislavských Kramároch bola len jednorazová.

Pomoc pri testovaní bola jednorazová Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dominika sa totiž vyjadrila, že prioritou je pre ňu synček Jakubko, ktorého stále dojčí. V deň Cibulkovej brigády sa o neho staral jeho otec Michal Navara, ten však ako dobrovoľník na testovanie nešiel pomáhať ani neskôr. A kým do nemocnice ho to po celý čas očividne veľmi nelákalo, o dovolenke sa to už povedať nedá. Po druhej dávky vakcíny si už aj s manželkou Dominikou a synčekom veselo užívajú na exotických Maledivách.

Aktuálne sú už obaja chránení, a tak sa ich pri návrate nebudú týkať ani prísnejšie opatrenia. Na rozdiel od ľudí, ktorí na svoje očkovanie ešte stále trpezlivo čakajú. Tak snáď si spoločnú dovolenku naplno užijú. Zdravotníci, ktorých predbehli a ktorým ako satisfakciu Dominika poskytla niekoľkohodinovú výpomoc s administratívou, na vylihovanie na pláži momentálne veľmi čas nemajú...