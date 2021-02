Slovenská herečka v problémoch počas nakrúcania: Zasahovať musel otec lekár!

Zasahovať musel otec lekár!

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA- Povolanie hercov môže byť všelijaké, no zrejme nikdy nie nudné. Človek sa tam občas dostane do nečakaných situácií, ktoré musí riešiť rovno na pľaci. No a svoje o tom vie aj herečka Lucia Hurajová.