Toto na obrazovkách JOJky ešte nebolo: Moderátor v priamom prenose oznámil veľkú novinu!

BRATISLAVA - O svoju radosť sa podelil s divákmi! Thomas Puskailer (40), ktorý v jojkárskych Ranných novinách prináša správy zo šoubiznisu, nikdy nemal problém hovoriť o svojom súkromí. Napokon, má sa čím pochváliť. So sympatickou manželkou Abbie má krásneho syna Noaha, ktorému čoskoro pribudne súrodenec. Či to bude chlapček alebo dievčatko, oznámil svetu zaujímavým spôsobom.

FOTO: Thomas Puskailer sa už čochvíľa stane dvojnásobným otcom.

Thomas Puskailer otvorene priznáva, že prácu pre televíziu Joj má veľmi rád. A niet pochýb, že aj jeho kolegovia z Ranných novín majú radi jeho. Veď dôkazom bolo nedávne narodeninové prekvapenie, ktoré si pre neho k štyridsiatke pripravili.

Teraz si prekvapenie pre svojich kolegov, ale aj divákov nachystal samotný Thomas. Rozhodol sa totiž, že v priamom prenose oznámi, akého pohlavia bude ich druhé bábätko. Zvolil celkom príjemný spôsob, keďže jeho kolegovia si vďaka tomu mohli pochutnať na torte. Jej vnútro mal cukrár spraviť ružové, ak Abbie nosí pod srdcom dievčatko a modré, keď je to chlapček.

„Je to druhé dieťa. Je to neskutočný pocit a radosť,” poznamenal Thomas, ktorý vzal do ruky nôž a s trasúcimi sa rukami tortu rozrezal. Či bolo jej vnútro ružové alebo modré, sa dozviete vo videu.

VIDEO: Thomas Puskailer v priamom prenose oznámil, či bude mať druhého syna, alebo mu manželka Abbie tentokrát porodí dievčatko.