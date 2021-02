Kuly šokoval manželku aj divákov: VIDEO Extrémna nemotornosť... Preboha, TOTO ako dokázal?!

BRATISLAVA - Sympaťák Mário Kuly Kollár (49) je doslova miláčikom priaznivcov dobrej slovenskej hudby. Líder kapely Desmod okrem neskutočného talentu disponuje aj obrovskou charizmou, je večne pozitívne naladený a nikdy sa na nič nehral. To najnovšie dokázal aj počas hosťovania v šou Záhady tela...

Do relácie zavítal Kuly aj so svojou manželkou Luciou. A brunetka, ktorá má so spevákom synčeka Christiana, sa neštítila na svojho zákonitého čo-to nabonzovať. Moderátor Marián Miezga sa totiž hneď na úvod už klasicky spýtal, aké záhady majú na svojich telách prítomní hostia.

Väčšina známych osobností sa rada pochváli špeciálnou ohybnosťou, fyzickou zdatnosťou alebo úplne naopak - nejakým čudesným telesným defektom. To, čo napráskala Lucia na svojho manžela, však nečakal nikto. A Kuly to musel okamžite vysvetliť!

Viac sa dozviete vyššie v priloženom videu, no a ešte viac pikošiek odznie už dnes večer v relácii Záhady tela o 20:30 na obrazovkách RTVS!

Lucia a Kuly Kollárovci prijali pozvanie do šou Záhady tela Zdroj: RTVS