Porotca Superstar o popieračoch pandémie: Idioti... Zaslúžia si prefackať!

Ondřej Soukup bol kedysi súčasťou poroty českej SuperStar, ale neskôr sa predstavil aj v jednej z česko-slovenských verzií. Svojimi nekompromisnými hodnoteniami zdatne konkuroval aj katovi Paľovi Haberovi.

Zdroj: Tv Markíza

Rovnako si nedáva servítky pred ústa ani pri označení ľudí, ktorí popierajú a zľahčujú pandémiu. On sám pritom už koronavírus prekonal. „Už som v poriadku. Akurát všetci tí idioti, čo to nemali, odmietajú to a bojujú proti tomu... tak im to teda neprajem. je to dosť drsné. Keď vás to chytí naozaj naostro, tak je to sila,” uviedol skladateľ pre portál Život v Česku.

Navyše má medzi známymi mnohých lekárov a tí ho v jeho názore len utvrdzujú. „Viem, že moji kamaráti, zdravotníci a doktori, tak tí majú chuť všetkých týchto ľudí prefackovať. Hovoria mi, nech prídu na týždeň pracovať na covidovú jednotku a potom uvidia, čo to skutočne obnáša,” prezradil Soukup.

Zdroj: Jan Zemiar

Sám tvrdí, že nie je hysterický človek, ktorý by robil paniku. „Ale vzhľadom na to, že mi už na covid zomrelo pár kamarátov, dokonca mladších ako ja, a príbuzní, tak sa to nedá neriešiť,” uviedol manžel Lucie Šoralovej. Ako dodal, koronavírus chytili od detí, ktoré boli bezpríznakové a bohužiaľ, kým zistili, že chorobu majú, nakazili aj ďalších.