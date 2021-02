Pohreb Andyho Hryca: Zronená vdova a.... FOTO desiatky ľudí pred krematóriom kontroluje POLÍCIA!

Pár dní pred pohrebom o tom informovala Anyho dcéra Wanda Adamík Hrycová. Všetkým, ktorí si chcú zosnulého herca naposledy uctiť, tak dala príležitosť, aby mu mohli prísť povedať posledné zbohom.

VIDEO Smútočný prejav Dušana Cinkotu:

A to aj napriek prísnym opatreniam. „Rozlúčka s mojím tatinkom bude v utorok 16. 2. 2021 o 13:15 hod v bratislavskom krematóriu. Neviem, aké budú platiť protipandemické opatrenia v ten deň, ale ak to bude možné, radi vás tam uvidíme. Ak sa vám to nepodarí, budem vďačná, ak si na neho vtedy aspoň spomeniete a zapálite mu na jeho poslednej ceste sviečku, ďakujem,“ napísala Wanda, keď na sociálnej sieti zverejnila smútočné parte.

VIDEO z poslednej rozlúčky s Andym Hrycom. Pred krematóriom sa zišli desiatky kamarátov, fanúšikov a kolegov:

Vonku zatiaľ stoja desiatky ľudí. Smútoční hostia sa sústredili pred krematóriom a v špeciálne upravenej miestnosti pred obradnou sieňou, kde rodina nainštalovala reproduktory a obrazovku.

Zdroj: Ján Zemiar

Užialená vdova Veronika Hrycová (vpravo) prijíma kondolencie. Zdroj: Ján Zemiar

Kvôli obmedzenej kapacite sa do krematória dostala len hŕstka najbližších ľudí vrátane herca Duašana Cinkotu, jedného z Andyho najlepších kamarátov. Toho Wanda poverila smútočnou rečou, keďže mala obavy, že ona nebude schopná rozprávať. Keďže rodina musela veľmi zvažovať, kto sa dostane dnu, Wandine deti sa napokon najužšej rozlúčky v obradnej sieni nezúčastnili. Posledné zbohom nad rakvou dali Hrycovi manželka Veronika, Wanda a jej manžel, Andyho sestra so synom a rodinná priateľka.

Zo známych osobností sa pred krematóriom zatiaľ objavili Oliver Andrásy, Ján Gordulič, Zuzana Tlučková, Štefan Wimmer či Bibiana Ondrejková.

V obradnej sieni zaznel príhovor, ktorý napísala prezidentka Zuzana Čaputová. Pred krematóriom sa objavili muži z mestskej polície. Zdroj: Ján Zemiar

O 14:05 obrad v sieni skončil. Nasledujú kondolencie rodine pred krematóriom.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar