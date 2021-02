FOTO z Hrycovho pohrebu vháňajú slzy do očí: Toto si Andy nezaslúžil!

Býva zvykom, že keď umeleckú obec opustí významná osobnosť, na večnosť je vyprevádzaná patričným spôsobom. Mnohí zosnulí herci mávajú rozlúčku na doskách, ktoré znamenajú svet a pri ich truhle držia kolegovia čestnú stráž. Záverečný potlesk, keď pre nich poslednýkrát padá opona, je tiež moment, ktorý stojí za zmienku.

Zábery z poslednej rozlúčky s hercom Andym Hrycom. Zdroj: Ján Zemiar

Niet pochýb, že aj Andy Hryc, ktorý 31. januára prehral svoj boj s rakovinou, by si takéto "zbohom" zaslúžil. Okrem toho, že sa výrazne zapísal do slovenskej kinematografie, tak mal v šoubiznise množstvo priateľov. „Neviem, aké budú platiť protipandemické opatrenia v ten deň, ale ak to bude možné, radi vás tam uvidíme. Ak sa vám to nepodarí, budem vďačná, ak si na neho vtedy aspoň spomeniete a zapálite mu na jeho poslednej ceste sviečku,” napísala na sociálnych sieťach jeho dcéra Wanda, keď zverejnila smútočné parte.

Žiaľ, súčasná neľahká situácia a stav, ktorý v súvislosti na Slovensku kvôli pandémii COVID-19 máme, neumožnili, aby sa Hrycovej rozlúčky osobne zúčastnili všetci, ktorí by chceli. Spomedzi hereckých kolegov sme pri bratislavskom krematóriu stretli len Dušana Cinkotu, Zuzku Tlučkovú, Bibianu Ondrejkovú, či Olivera Andrásyho.

Smútiaca rodina, dobrý priateľ Dušan Cinkota, i všetci zúčastnení spravili všetko pre to, aby bola rozlúčka s Andym dôstojná. Niet pochýb, že vo svojich domácnostiach si na obľúbeného Hryca spomenuli aj mnohí ďalší kolegovia. A keďže herec pôsobil aj v susednej Českej republike, tak s najväčšou pravdepodobnosťou i tam.

V obci Ubľa, ktorá sa nachádza na Východnom Slovensku a kde sa nakrúcal úspešný film Čiara, na slávneho herca nezabudli. „Dáme v tom čase na cerkvi zvoniť zvony. Nech ocko odpočíva v pokoji,” prisľúbila Wande na sociálnej sieti starostka Nadežda Sirková. Zo spomínanej dediny pochádza aj vdova po legendárnom hercovi - pani Veronika.