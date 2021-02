V Inkognite dali dole rúška: Obavy o tehotnú Šebovú... Prečo sú BEZ?!

To, prečo nikto v štúdiu nemá nasadenú masku, vysvetlil hneď v úvode moderátor Vlado Voštinár:

Niektorým divákom sa však jeho argumenty nezdali dostatočné. Najmä kvôli tomu, že v štúdiu sa nachádzala aj herečka Zuzana Šebová, ktorá je už v pomerne vysokom štádiu tehotenstva. Voštinár totiž síce oznámil, že celé osadenstvo bolo krátko pred nakrúcaním otestované, no opatrenia viac už nerozvádzal.

A zrejme práve to je dôvodom, prečo vznikli ďalšie dohady. Všetci už totiž vedia, že antigénové testy nie sú 100%-né, a preto ani ich negatívny výsledok nedokáže zaručiť, že človek naozaj nie je nakazený. Podobných prípadov sa vyskytlo už mnoho, na Topkách sme naposledy písali o Kataríne Manovej - sestre celebritnej lekárky Aleny Pallovej.

V Inkognite už rúška nenosia. Zdroj: TV JOJ

Tá mala dokonca rovno niekoľko príznakov, cítila sa zle, no antigénový test aj tak ukázal, že je negatívna. „Ledva som sa udržala na nohách. Chlapec mi strčil na sekundu tyčinku do nosa, po menej ako minúte mi podal papier s úsmevom, že som negatívna,” uviedla pred niekoľkými dňami. Výsledku vzhľadom na svoj stav vôbec neverila a keď po necelých 24-hodinách absolvovala PCR test, ukázalo sa, že je pozitívna. Pozitívna na koronavírus bola i Adela Vinczeová, a to aj napriek tomu, že bola testovaná pred každým natáčaním.

Aj ona s manželom Viktorom Vinczem sa neskôr nechali počuť, že na takéto testovanie sa skrátka nedá úplne spoľahnúť. No a presne tieto prípady sú dôvodom, prečo by ľudia mali byť aj pri negatívnych výsledkoch antigénových testov mimoriadne obozretní, čo diváci odkázali aj tehotnej Zuzane Šebovej. Ibaže, ako sa ukázalo, herečka je naozaj v bezpečí.

Ešte pred niekoľkými týždňami mali všetci v Inkognite nasadené rúška. Zdroj: TV JOJ

Televízia JOJ totiž mimoriadne bazíruje na všetkých možných opatreniach, a preto sa kompetentní nespoliehajú iba na antigénové testovanie. Keď sme televíziu kontaktovali, dozvedeli sme sa, že celé osadenstvo musí okrem antigénových testov absolvovať aj PCR testovanie. „Celý štáb vrátane hádačov a moderátora sa pravidelne pred výrobou relácie Inkognito preventívne testuje. Počas výroby tiež platia prísne bezpečnostné pravidlá,” povedala pre Topky PR manažérka šou Inkognito Katarína Procházková Gajdošíková.

JOJ-ka tak ide svojimi zavedenými opatreniami naozaj žiarivým príkladom všetkým ostatným, vďaka čomu je vyriešená záhada, prečo si účinkujúci môžu dovoliť nakrúcať bez rúšok.

