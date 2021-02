Zomrel famózny Andy Hryc (†71): POSLEDNÉ FOTO Takto ho zmenila leukémia, ktorej podľahol!

BRATISLAVA - V nedeľu ráno zasiahla česko-slovenský umelecký svet tragická správa. Do neba odišiel famózny herec Andy Hryc (†71) , ktorý prehral svoj boj so zákernou rakovinou. Temperamentný umelec podľahol leukémii, ktorú mu lekári diagnostikovali ešte na jar minulého roka. Snaha o liečbu a neúprosný zápas o život ho počas niekoľkých mesiacov zmenili na nepoznanie...

Známy slovenský herec sa musel vysporiadať s tragickou smrťou svojho syna Huga.Tomu najprv osud uštedril ranu v podobe rakoviny semenníkov. Len pár dní po tom, čo sa v roku 2008 dozvedel, že zákerné ochorenie porazil, havaroval. S vážnou chorobou napokon musel bojovať aj sám Andy. V apríli 2020 mu bola diagnostikovaná akútna leukémia - nádorové ochorenie, ktoré sa zvykne označovať aj ako rakovina krvi.

Choroba Hryca výrazne zmenila. Vždy to bol mocný chlap, ktorý sa nerozpakoval hovoriť o tom, že s kilogramami navyše sa snažil veľakrát bojovať, no neúspešne. „Ja som už asi v živote schudol 650 kíl, takže to je moja celoživotná trauma, ale už som sa s tým nejako zmieril a okolie ma berie takého, aký som,” povedal kedysi pre Topky. Popri liečbe rakoviny však neustále chradol a on sám ešte v lete priznal, že schudol okolo 30 kilogramov, neskôr dokonca ďalších 20, až zostal zmenený na nepoznanie.

Takto Andy Hryc vyzeral ešte v čase, keď prekypoval energiou a tešil sa dobrému zdraviu. Zdroj: TASR

To, že má leukémiu, vyšlo najavo, keď bojoval s ťažkým obojstranným zápalom pľúc a skončil v rukách lekárov. Vtedy zistili, že herec má leukémiu a okamžite musel začať podstupovať chemoterapie - údajne niekoľkokrát silnejšie, než je zvyčajné. „Je to najhoršia možná diagnóza, ktorá sa nedá vyliečiť. Keby na to niekto vymyslel liek, dostane Nobelovu cenu. Pacientovi sa dá jedine uľahčiť prechod do ďalšej dimenzie,“ povedal Andy v relácii Slovenského rozhlasu Opri sa o mňa.

Zdroj: TASR

Tam začal bilancovať svoj život a hovoril, akoby sa s tým, čo ho čaká, zmieril. „Prežil som nádherný život, robil som prácu, ktorú som mal veľmi rád. Vychoval som dve nádherné deti, nikto nie je nesmrteľný. Mám kopu kamarátov, ktorí zomreli pred 20 rokmi, nemali to šťastie, aké som mal ja,“ dodal Hryc. Jedno mu však zákerná choroba predsa len dala - po rokoch nekomunikovania sa opäť zmieril so sestrou. Tá mu dokonca darovala kostnú dreň, čím Andymu predĺžila život.

Zápas o život sa mu však napokon, bohužiaľ, vyhrať nepodarilo. V nedeľu 31. januára nadránom rakovine podľahol.

Famózny herec sa počas boja s leukémiou výrazne zmenil. Zdroj: Instagram W.H. Počas liečby rakoviny Andry Hryc schudol takmer 50 kilogramov. Zdroj: Facebook W.A.H.

Život a kariéra Andyho Hryca

Andrej Hryc (známy ako Andy Hryc) sa narodil 30. novembra 1949 v Bratislave. Absolvoval Divadelnú fakultu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach. Neskôr sa presunul do hlavného mesta a účinkoval v Divadle Nová Scéna.

Od 70. rokov sa začal objavovať v televíznych filmoch, ktorých má na konte nespočetné množstvo. V roku 1975 si zahral v komédii Sebechlebskí hudci z obdobia tureckých vpádov v polovici 17. storočia od režiséra Jozefa Zachara. Medzi tie najúspešnejšie patria napríklad: Zbojníci (1978) od režiséra Pavla Haspru, Višňový sad (1978), kde sa pod réžiu podpísal Jozef Budský. Exceloval aj v dráme Miroslava Luthera Ráno pod mesiacom (1979). Televízny film bol nakrútený podľa rovnomennej novely spisovateľa Alfonza Bednára. Umelecký herecký výkon v roku 1998 podal v postave mafiána vo filme Vlada Balca Rivers of Babylon.

Herec zažiaril i v českom filme Habermannov mlyn (2010), kde režisér Juraj Herz otvára jednu z najkontroverznejších kapitol českej histórie - povojnový odsun Nemcov. V tom istom roku sa zhostil úlohy vo filme režiséra Petra Šíchu Bastardi. Kontroverzná snímka chytila Andreja Hryca za srdce nielen pálčivým námetom, ale aj kvalitným spracovaním. V roku 2013 bol Andy Hryc súčasťou hereckého tímu v príbehu lásky z Osvienčimu s názvom Collete.



Hoci vo viacerých z filmov stál voči nacistom vždy v inej pozícii, vo všetkých stvárnil negatívnu rolu. Hryc však tvrdí, že rozdiel medzi postavami je, v Colette totiž židovský kápo Fritz postupne získa aj ľudský rozmer. Téma holokaustu je Hrycovi blízka. Videl vraj množstvo dokumentárnych filmov s touto tematikou a navštívil tiež koncentračné tábory v Terezíne, Osvienčime či Treblinke a vďaka tomu prehodnotil svoje životné priority.

diváci pamätajú ako zloducha zo snímky Kamarád do deště (1999) či z filmu Černí baroni, bol ponukou na účinkovanie v seriáli Ulice nadšený. Režiséri Dušan Klein a Otakar Kosek ho obsadili do úlohy Borisa.



Andrej Hryc už v minulosti pôsobil v politike. Po revolúcii bol súčasťou Verejnosti proti násiliu, neskôr stál pri zrode HZDS Vladimíra Mečiara. Svoju účasť pri zrode hnutia neskôr označil za grandiózny omyl a po odchode z politiky založil Rádio Twist. Až neskôr sa začal angažovať v strane Váš kraj, ktorý sa rozhodol premenovať na politický subjekt Korektúra – Andrej Hryc. Pri tvorbe názvu sa podľa vlastných slov inšpiroval svojou knihou Inventúra. V máji 2019 kandidoval do eurovolieb. Po neúspechu sa rozhodol vedenie strany opustiť.

V pozícii generálneho riaditeľa Rádia Twist bol Andrej Hryc organizátorom mnohých verejných aktivít v prospech detských domovov, dobročinných organizácií, napr. Červeného kríža, Ligy proti rakovine, nadácie Úsmev ako dar, nadácie Twist kontra AIDS. (Zdroj: TASR)