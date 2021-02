Bolestivá strata hviezdy Susedov: Smrť najlepšej kamarátky… Kvôli zubom!

Dominika Richterová je známou milovníčkou zvierat. Posledné roky jej okrem psov, ktorých má u rodičov, robila spoločnosť aj samica králika, ktorej dala meno Bobuľka. Tá s ňou žila v Bratislave, cestovala s ňou domov k rodičom... Skrátka, bola s ňou stále. A to doslova. Hrala s ňou dokonca aj v markizáckom seriáli Susedia.

O to väčšiu bolesť herečka aktuálne prežíva. Musela sa totiž rozhodnúť, či svojmu miláčikovi ukončí trápenie alebo ho nechá žiť v bolestiach. Blondínka sa rozhodla pre prvú možnosť. „Kamaráti, 5. februára odišla moja najlepšia kamarátka - Bobuľka. Mám zlomené srdiečko a posledné dni sa nebránim slzám,“ opísala svoju bolesť na Instagrame Dominika.

Zdroj: Instagram D.R.

Cítila potrebu informovať fanúšikov, čo sa stalo, nakoľko sa Bobuľka ako Andrejkin Roger objavovala aj v Susedoch. „Lásku a spojenie s takýmto tvorčekom asi len málokto pochopí, a práve to ma vždy ťahalo jej pomôcť, nech to stálo čokoľvek - a stálo!“ priznala Richterová. Jej miláčik sa totiž pasoval s nepríjemnými zdravotnými problémami.

„Bola v mojom náručí, zaspávala sladko, bezbolestne (dúfam) a až do konca počúvala tlkot srdca, ktoré tak bolelo - milovalo. Nechcela odísť ani v ten deň - bojovníčka, ktorej srdiečko nemohlo utíchnuť. Chcela ma ešte dlho ľúbiť, aj napriek bolesti, ktorú cítila, no katastrofy, ktoré ju/nás neodvratne čakali, by boli bolestnejšie a neľudskejšie,“ opísala Dominika.

Bobuľka hrala spolu s Dominikou Richterovou aj v markizáckom seriáli Susedia. Zdroj: Instagram D.R.

Bobuľka mala genetickú vadu zubov, ktoré jej prerastali nahor aj nadol. Ako herečka prezradila, postupne jej slabla imunita, keďže nemohla poriadne jesť, prichádzali zdravotné problémy s bruškom, vypadávanie srsti, zubov. Nakoniec sa jej rozpadla časť sánkovej kosti, zúbky jej vytlačili očká a vznikali abcesy.

„Prosím, dávajte si pozor, kde zajka kupujete! Vady zúbkov sú tými najčastejšími, vznikajú krížením, množením. Zajačikovia si zaslúžia prežiť kvalitný život. Sú to úžasné, milujúce a inteligentné tvory. Bohužiaľ, moja Bobi to šťastie nemala, a tak sme boli u lekára častejšie, ako spolu ňuňkajúce sa v postieľke,“ dodala užialená majiteľka. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť!