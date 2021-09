Herec zo Susedov sa oženil: Tajná svadba s mladou diplomatkou!

BRATISLAVA - Už je z neho ženáč! Tomáša Majlátha (33) fanúšikovia obľúbeného markizáckeho sitkomu Susedia poznajú ako syna Lászla a Ildikó - Gergelya. No a herec má veľkú novinku. Hoci sa tým verejne príliš nechválil, cez víkend sa oženil. Áno povedal mladej diplomatke!

Tomáš Majláth síce aktívny na sociálnych sieťach je, no svoje súkromie tam príliš nezverejňuje. Doposiaľ dokonca nebolo známe ani to, s kým tvorí pár. No a po uplynulom víkende je z neho už aj ženatý muž. Svoje áno povedal krásnej vyštudovanej diplomatke Simone.

Tomáš Majláth stvárňuje v Susedoch syna Lászl a Ildikó. Zdroj: TV MARKÍZA

Sám však túto krásnu novinku na sociálnych sieťach nezverejnil. A ani jeho pani manželka informácie o svadbe nešírila. Urobila tak až ženíchova kolegyňa z Divadla Nová scéna Miška Kapráliková. Práve ona sa s novomanželmi odfotila a o ich šťastie sa podelila na Instagrame.

Dôležitý životný krok dvojica urobila v bratislavskom Ružinove, ženích mal na sebe klasický čierny oblek s bielou košeľou a bielou kravatou, nevesta zas krásne jednoduché biele šaty s vlečkou. Mladomanželom gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!

Zdroj: Instagram M.K.