Rozídená Richterová šokuje novinkou: Muži, traste sa!

Temperamentná herečka zjavne stále nemá dosť, a tak sa dala na šport, ktorý by pri nej tipoval len málokto. Nežná blondínka, ktorá by sa podľa svojho dievčenského zjavu hodila na jogu či balet, začala boxovať. „Veľmi sa mi tieto bojové umenia páčia, takže keď prišla možnosť, vôbec som neváhala. Povedala som si, že v živote treba skúsiť všetko,“ prezradila nám Dominika, čo ju k tomuto rozhodnutiu motivovalo.

Herečka však zároveň priznala, že jednoduché to veru nebolo. „Užívala som si to, ale priznám sa, že to bolo pre mňa náročné, hoci si myslím, že som pohybovo zdatná. Ešte ma asi žiadny šport nezničil tak ako box. Na konci toho bolo už na mňa celkom moc, bola som naozaj unavená. Moje telo ešte nie je na takéto pohyby zvyknuté, tak už ma trošku švaclo o zem,“ povedala nám Dominika, ktorá sa zverila do rúk trénera Rasťa Hrušku.

Dominika Richterová priznala, že ešte žiadny šport ju nevyčerpal tak ako box. Zdroj: Martin Bublavý

Dominika Richterová s trénerom Rasťom Hruškom, ktorý ju ani zďaleka nešetril. Zdroj: Martin Bublavý

Ten bol s Richterovej prvým výkonom spokojný a herečka priznala, že ju box naozaj chytil a určite budú nasledovať aj ďalšie tréningy. A keďže bitky akceptuje len v rámci športu, upozorňuje pánov, aby to ani neskúšali. „No muži by sa mali mať na pozore, lebo mám skvelého trénera. Takže, nehnevajte ma, lebo budú bomby,“ smeje sa Dominika. Ak vás zaujímajú ďalšie pikošky a novinky z herečkinho života, pozrite si náš videorozhovor vyššie.