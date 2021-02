Fúúú, poriadne horúce FOTO: Markizácka farmárka ukázala schudnutú postavičku v dráždivej bielizni!

BRATISLAVA - Na markizáckom statku sa poriadne vypapala, ale neskôr sa vrátila do formy. Časom jej opäť pár kíl pribudlo, ale práve počas pandémie začala Jana Hrmová cvičiť. A teraz ohuruje fanúšikov v dráždivej bielizni!

Práve v týchto dňoch si Jana Hrmová na svojom Instagrame pripomenula, ako vyzerala trošku vypapanejšia. V posledných mesiacoch sa však pustila do cvičenia a to prináša ovocie. „Fakt by som si nikdy nepomyslela, že raz ma šport bude baviť, Vrelo odporúčam každému antišportovcovi (ako som bola ja) vyskúšať,” nadchýna sa brunetka.

Zdroj: Instagram JH

Okrem toho, že sa cíti lepšie, aj vyzerá lepšie. A tak nemala problém ukázať sa fanúšikom v zvodnej bielizni. Vybrala si biely dráždivý model s podväzkami a červený s priesvitným župančekom. „Krásny progres, len tak ďalej,” komentovala jedna zo žien a podobné názory vyjadrili aj ďalšie, ktoré si okrem bielizne všímali aj nositeľku.

Zdroj: Instagram JH

Zdroj: Instagram JH