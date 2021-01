Korona neexistuje? Bývalý moderátor má živý dôkaz: Takto dopadla jeho sestra!

Michal Sabo bol dlhoročným moderátorom, hlavne v rádiu, no nedávno zmenil svoju profesiu a stal sa ambasádorom SR v rámci združenia klimatických aktivistov v EÚ. Na sociálnych sieťach sa už dlhodobo venoval práve ekológii a pokračuje v tom aj naďalej.

Zdroj: Instagram M.S.

Okrem toho ale nezabúda ani na aktuálne hlavný problém celého sveta - pandémiu koronavírusu. Aj takmer po roku, čo sa k nám Covid-19 dostal, vníma Sabo veľké popieračstvo tejto choroby. „Ak niekto z vás pozná kohokoľvek, kto vytrvalo tvrdí, že korona je fake, stačí sa ozvať, pokojne mu dám k telefónu moju sestru, ktorá po Covide bojuje, aby udýchala dve vety,” uviedol na sieti Instagram.

Jeho sestra patrí práve k prvej línii, celý kariérny život sa venuje zdravotníctvu. „Slúžila počas celej pandémie, až do Vianoc. A v momente, kedy by kvalitu jej života mohol zlepšiť pobyt v nemocnici na pľúcnej ventilácii, rozhodla sa ostať doma a prepustiť miesto tým, ktorí pomoc potrebujú viac,” napísal o žene, pre ktorú je pomoc druhým jej životným poslaním. My jej želáme, aby sa jej zdravotný stav čoskoro zlepšil.