Vera Wisterová sa ukázala takmer úplne bez: FOTO Wau, to vážne?!

BRATISLAVA - Vera Wisterová (43) je populárna slovenská moderátorka, mamička dvoch synov, no a v neposlednom rade aj krásna žena. Rovnako ako mnohí z nás, aj ona aktuálne trávi viac času doma a začala byť aktívnejšia na sociálnych sieťach. Aha, ako sa najnovšie ukázala svojim fanúšikom!

Vera nikdy nepatrila k ženám, ktoré potrebujú nánosy vrstiev mejkapu, aby zaujali. Práve naopak. Aj keď ju človek stretne na nejakej spoločenskej udalosti, usmievavá ryšavka skôr preferuje prirodzenosť a jemnejšie líčenie. Už beztak je výrazný typ a aj jej ohnivé vlasy sú prvkom, vďaka ktorému ľuďom okamžite padne do oka.

Lenže kvôli prísnym opatreniam a nariadeniam musela vymyslieť, ako svoju korunu krásy oživiť bez profesionálneho zásahu, keďže o kaderníckych salónoch môžeme aktuálne len snívať. Spolu so svojou šikovnou známou to však vyriešili a farbu na vlasy jej vraj namiešala v aute rovno pred jej domom.

Vera Wisterová vyzerá božsky aj bez nánosov líčidiel Zdroj: Instagram V.W.

Ryšavá farba tak opäť žiari, no a moderátorka sa oživením svojej hrivy pochválila aj na Instagrame. Tam zazdieľala zábery, kde ale zaujala niečím celkom iným ako vlasmi. A síce, že na tvári nemá takmer žiadny mejkap. No aj napriek tomu, že má Wisterová po 40-ke, vyzerá ako dievčatko. Vera, ako to robíš?