Balúchovej ide karta: Najprv moderátorský džob a teraz... Hrá v jojkárskom seriáli!

BRATISLAVA - Nikto nemôže povedať, že by nebola samostatná! Hoci sa Barbora Balúchová (33) v tomto období veľmi nemôže živiť spevom, nezaháľa. Uplynulo už niekoľko týždňov, odkedy sa blondínka začala objavovať v Senzi TV, kde dostala vlastnú reláciu. A teraz...

Barbore televízne kamery nie sú cudzie, niet preto divu, že ponuku od televízie prijala – dostala vlastnú reláciu Senzi svet s Bašou, kde klebetí spolu so svojimi známymi hosťami. Zdá sa však, že mamičke malého Alexandra zavoňalo aj herectvo. Aktuálne sa totiž objavila v jojkárskom seriáli.

Barbora Balúchová si zahrala v seriáli Nový život Zdroj: TV JOJ

Tvorcovia ju oslovili do projektu Nový život, Barbora si zahrala v prvej časti novej série. Dostala úlohu priateľky Ruda Kapustu (Milana Dobríka) a stvárnila dievčinu menom Elika, ktorá študovala právo. Lenže ako to už v tomto seriáli býva, nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. V závere časti sa po divokej žúrke dvojica ocitne v byte Alexandra Bártu alias Cviklu.

Zdroj: TV JOJ

No a vtedy vyjde najavo, že Elika bola zaplatená, aby sa s Kapustom zaplietla, a teda nejde o žiadnu premúdrelú právničku, ale dievča ľahkých mravov. Táto rola síce patrí iba medzi epizódne postavy, no na druhej strane treba uznať, že na to, že Barbora je ako herečka amatér, pred kamerou podala naozaj slušný výkon!