Ozval sa nám blízky Janka Kronera: Pokus o samovraždu je klamstvo, TAKTO na tom vraj teraz je!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami verejnosť šokovala informácia, že zdravotný stav ikonického herca Janka Kronera sa náhle zhoršil. Do miesta jeho bydliska vraj musela prísť záchranka a urýchlene ho odviezť do nemocnice. Ešte horšie však vyznievali ďalšie správy...

Zakrátko po informáciách o príjazde záchranky prišiel istý slovenský web so správou, že sa herec pokúsil o samovraždu. Následne sa vynorilo množstvo ďalších špekulácií.

K nám do redakcie sa však ozval muž blízky Kronerovi, ktorý tvrdí, že umelec si na život nesiahol. Podľa toho, čo hovorí, sa dokonca jeho stav mal zlepšovať a takisto uviedol, čo viedlo k zhoršeniu jeho psychického zdravia, no a napokon aj to, ako na tom Kroner momentálne je.

Počas minulého februára sa Ján Kroner liečil vo Veľkom Záluží. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Vyjadrenie známeho:

„Keďže veľmi dobre poznám herca Janka Kronera, ťažko sa mi čítajú nepravdy a polopravdy o ňom, ktoré sú písané v médiách. S Jankom sa poznám veľmi dobre a jeho situácia je mi dobre známa.

Je pravda, že Janko žil v poslednom období v DSS v Lokci, ale nie je pravda, že odkedy bol klientom DSS v Bratislave, bol ubytovaný v zariadeniach tohto druhu. Po odchode z DSS v Bratislave istý čas žil u svojho syna Jakuba, ale neskôr si našiel priateľku zo Žiliny, ku ktorej sa aj presťahoval. Zdalo sa, že všetky problémy sú zažehnané a dokonca Janko začal aj sám uvažovať o svojom návrate na televízne obrazovky či divadelné dosky. Ich vzťah si však prešiel veľkou krízou a neustál to.

Na zhoršenom stave Janka Kronera sa vraj podpísal rozchod.

Rozchod znášal Janko veľmi zle. Bolo to v čase, keď niekoľkokrát bol hospitalizovaný v rôznych psychiatrických zariadeniach v Čechách (Praha, Olomouc) a aj na Slovensku (keď sa ho podarilo vášmu fotografovi zachytiť počas hospitalizácie vo Veľkom Záluží), kedy na tom bol veľmi zle. Medzi hospitalizáciami žil u svojej sestry v Pov. Bystrici. Až po vtedy poslednom liečení syn Jakub Janka umiestnil do DSS v Lokci.

Čo sa týka poslednej informácie o samovražde - je to čisté klamstvo. Pravdou je, že Janko na tom dlhšie obdobie nebol psychicky veľmi dobre, dokonca je aj teraz hospitalizovaný v *****, ale je to len krátka hospitalizácia za účelom doliečenia pacienta. Informácia o tom, že Janka musela ratovať záchranka je taktiež nepravdivá. Nejednalo sa o rýchlu zdravotnú službu, ale o dopravnú zdravotnú službu, ktorá slúži na dopravu z a do nemocnice na vyšetrenie všetkým, ktorí nemajú inú možnosť dopravy,” uviedol muž blízky Jankovi Kronerovi s tým, že by veci rád uviedol na pravú mieru a namiesto toho, aby z neho ľudia robili blázna, by ho mali radšej podporiť.