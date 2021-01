Krainovej NAHÉ PRSIA rozohnili fanúšikov: FOTO Má silikóny?

SAINT MARTIN - Kým bežných Slovákov a Čechov bičuje zima, tí, čo si to môžu dovoliť, vycestovali na pár dní do tepla. Dovolenku si aktuálne užíva mnoho známych osobností, medzi nimi aj modelka Simona Krainová. Tá nedávno zverejnila poriadne horúcu fotku z karibskej pláže...

Blondínka na nej pózuje s drinkom v ruke, na sebe má plavkové nohavičky a nahé prsia si zakrýva iba vlasmi. Kontúry jej predností však predsa len vykukli, no a pohľad na ne evidentne nedá spávať viacerým Krainovej priaznivcom. Tí sa totiž začali pýtať, či absolvovala plastiku alebo má aj vo svojich 47-rokoch také prirodzené a pevné vnady.

Pod príspevkom vznikla rozsiahla diskusia, no a Simona sa napokon rozhodla, že zvedavcom odpovie. „Tak pre veľký záujem a milión otázok sa vyjadrím ešte jedenkrát a naposledy. Keď sa rozhodnem, že si nechám upraviť prsia, určite vás o tom budem rada informovať,” šokovala úprimnosťou Simona.

„Nemám potrebu klamať. Nikdy som žiadne úpravy svojho zovňajšku netajila a ani nemusím. Prečo by som mala. Som viac ako 10 rokov tvárou najlepšej kliniky v krajine a pokiaľ to bude potrebné, budem tam aj bývať. Čo je vlastne koho do toho? Ale veľmi ma teší, že moje úplne prirodzené trojky zbúrali internet. Takže prsiam zdar,” uzavrela debatu Krainová. A čo vy, tiež ste si mysleli, že má plastiku?