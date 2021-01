Miláčik zo Superstar šokoval vzhľadom: Preboha, to ako teraz vyzerá?!

BRATISLAVA - Timotej Májsky bol jednou z najvýraznejších postavičiek uplynulej série Superstar. Disponoval nezameniteľným hlasom, dievčatá z neho boli namäkko, no tým, ako pôsobil, si vybudoval aj slušnú základňu hejterov...

Timotejovi sa nakoniec podarilo prebojovať do TOP 10 a po vypadnutí zo šou na sebe stále maká a venuje sa hudbe. Najnovšie sa svojim priznivcom opäť pripomenul, keď na Instagram zavesil selfie fotografiu. Lenže mladý spevák na nej vyzerá akosi smutne, strhane a na pohľad tak trochu pripomína postavičky z filmov Tima Burtona. Pozitívne nepôsobí ani popis k zverejnenému záberu.

„Smejem sa s mnohými, ale neverím nikomu,” napísal k snímke, ktorá má pomerne nepríjemnú atmosféru, pričom ju zaklincoval nie práve šťastný pohľad. Mladý spevák akoby neprežíval to najšťastnejšie obdobie. V minulosti pritom otvorene priznal, že bojoval s úzkosťami a depresiami.

Z poslednej foto, ktorú zverejnil Timotej, ide až strach Zdroj: InstagramT.M.

Tým, čo prežil on sám, chcel vtedy povzbudiť iných, ktorí sa pasujú s niečím podobným. „Bojoval som s depresiami a úzkosťou, najmä vtedy, keď som študoval v Londýne. Ale teraz je všetko odlišné a bude to lepšie aj vo vašom prípade, sľubujem. Pamätajte, ak máte to šťastie, že máte rodinu, strechu nad hlavou, jedlo na stole a posteľ, kde každú noc spíte, život nie je taký zlý. Ľúbim vás,“ vyjadril sa ešte minulý rok. Snáď sú teda tieto problémy skutočne už len minulosťou.