Prasklo tajomstvo slovenskej herečky: Kariéra vďaka klamstvám... Vlastnej rodine!

Charizmatická ryšavka má vyštudované herectvo, ktoré jej otvorilo brány do vysnívanej branže, no rodina z nej chcela mať právničku. A to hlavne mama a stará mama. „Rozumiem, prečo sa ma snažili priviesť k inému povolaniu,” vysvetľovala, prečo jej mamina nechcela, aby išla dcéra študovať na Vysokú školu múzických umení.

„Študovala operný spev a mohla byť niekde úplne inde. Ale kvôli kádrovému profilu bola vyhodená. Jej mama, moja stará mama, inak veľmi renomovaná právnička, bola kedysi údajne výbornou ochotníckou herečkou. Ale jej otec povedal, že komedianta mať v rodine nebudú, takže išla na právo,” rozhovorila sa Pauhofová v relácii Zlaté časy o svojej rodinnej histórii a dôvode, prečo ju doma v rozhodnutí ísť študovať VŠMU nepodporovali.

Táňa Pauhofová bola hosťom relácie Zlaté časy Zdroj: RTVS

Ešte predtým, ako Táňa skončila gymnázium, teda začala chodiť na právnickú prípravku, aby potom mohla hladko nastúpiť na samotné štúdium. Lenže počas prípravky pochopila, že ju to k tomuto odboru vôbec neťahá a srdce má niekde úplne inde. „Ale prijímačky som absolvovať musela,” uviedla Pauhofová v relácii RTVS s tým, že jediným šťastím bola skutočnosť, že talentovky na VŠMU boli v skoršom termíne ako testy na právo.

„Zobrali ma, ale to sme sa dohodli tak potichučky, aby nikto nevedel. No a potom som išla na tie prijímačky na právo do Brna a do Prahy. Myslím si, že som bola historicky najrýchlejšie hotový adept. Otázky som ani nečítala. Aj otec bol prekvapený, že som bola hotová tak rýchlo,” priznala Táňa, ako sa jej podarilo celé skúšky sabotovať, aby ju na právo neprijali a ona mohla nastúpiť na vysnívanú VŠMU.

Stačilo málo a Táňa by herectvo nevyštudovala. Rodičia z nej chceli mať právničku Zdroj: RTVS

Prijímacie skúšky na právo Táňa schválne sabotovala Zdroj: RTVS

Doma vraj nehrozilo, aby človek zostal bez vysokej školy. Keď teda Pauhofovú na právnickú fakultu neprijali a prišla otázka, čo s ňou bude ďalej, situáciu krásne využila. Aby to nebolo podozrivé, tvrdila, že na herectvo berú bez prijímačiek. Tie už pritom mala dávno úspešne za sebou. „Že veď nebudem rok sedieť doma. Už ma inde teraz aj tak nezoberú, pôjdem na rok na to herectvo a uvidíme, čo bude ďalej,” zaspomínala si ryšavka.

No a ako táto kuleha na rodinu napokon dopadla, už všetci vieme. Táňa našťastie herectvo aj doštudovala a dnes tak môže divadelných i televíznych divákov tešiť svojimi výnimočnými umeleckými výkonmi. Viac pikošiek z jej života sa dozviete už vo štvrtok večer v relácii Zlaté časy na obrazovkách RTVS.