Brutálny náklad zaočkovanej Cibulkovej: TAKTO sa nechala voviesť do omylu!

Po tom, čo jej prednostné očkovanie vyplávalo na povrch, sa Dominika rozhodla ospravedlniť. Keď vyšla von s vyjadrením, človek čakal, že si bude sypať popol na hlavu. Lenže tak sa nestalo. Svoje meno na zozname ľudí, ktorí mali byť očkovaní v prvej vlne, odôvodnila tým, že sa nechala "voviesť do omylu" a myslela si, že len vypĺňa prázdne miesto.

„Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní. Ak by som čo i len tušila, že sa dopúšťam vážneho pochybenia, a že len nevypĺňam voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by som možnosť zaočkovať sa nevyužila. Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, vo vzťahu k všetkým ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú,” uviedla Dominika.

Ako sme spomínali, jej počin ľudí poriadne rozhneval, no a napokon začali po sociálnych sieťach kolovať rôzne obrazové vtipy. A najnovšie sa objavili aj videá. Jedno z nich má na svedomí komik Fero Joke, ktorý nakrútil krátku paródiu. Tá ukazuje, ako sa asi Dominika a jej manžel Michal nechali "voviesť do omylu", z ktorého vznikla kauza obrovských rozmerov. Pozrite sa na video a hneď vám bude všetko jasné!