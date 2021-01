Puškárová cíti beznádej a strach: Takto zareagovala na Cibulkovú!

Asi nikomu na Slovensku neuniklo, že bývalá športovkyňa Dominika Cibulková bola prednostne zaočkovaná proti koronavírusu. V čase, keď sa má vakcína dostať zatiaľ len k zdravotníckemu a strategickému personálu.

Zdroj: Instagram DC

Blondínka sa vyjadrila, že bola uvedená do omylu, keď sa len informovala na termín, kedy by mohla prísť na rad. Tento jej "prešľap" zrejme zamrzel aj markizácku moderátorku Zlaticu Puškárovú. Tá sa snaží na sociálnych sieťach sprostredkovávať bežným ľuďom relevantné informácie o pandémii a tí sa na ňu neustále obracajú s ďalšími otázkami a trápeniami.

Zrejme s ňou riešili aj Cibulkovú, keďže v najnovšom statuse ju Puškárová spomenula, hoci len nepriamo... „Moji milí, za celé toto kritické obdobie dostávam od vás stovky správ a rôznych otázok. Aj z týchto vašich osobných výpovedí cítim, že rastie neistota, beznádej a strach. Dnes som tu, aby som vás, čo ste tu so mnou, povzbudila. Ako spoločenstvo sme doráňaní, unavení, vystrašení, mnohí zúfalí a nahnevaní,” zhrnula moderátorka aktuálnu situáciu.

Zdroj: Instagram ZP

„Ale musíme ísť ďalej. Spolu! Toto sú chvíle, keď aj silní slabnú. Buďme si nápomocní, nepredbiehajme sa, nechcime víťaziť nad inými, pretože toto nie je súťaž!” dodala markizáčka a športová terminológia s výzvou na nepredbiehanie vyzerá ako jasný odkaz na počínanie Dominiky Cibulkovej.

Prečítajte si celú Zlaticinu výzvu:

zlaticapuskarova ❤️moji milí za celé toto kritické obdobie dostávam od VÁS stovky správ a rôznych otázok...Aj z týchto Vašich osobných výpovedí cítim, že rastie NEISTOTA, BEZNÁDEJ a STRACH. Dnes som TU, aby som VÁS čo ste tu so mnou POVZBUDILA‼️Ako spoločenstvo sme doráňaní, unavení, vystrašení, mnohí zúfalí aj nahnevaní👉ale MUSÍME ísť ďalej, SPOLU‼️Toto sú chvíle kedy aj SILNÍ SLABNÚ. Buďme si NÁPOMOCNÍ, NEPREDBIEHAJME sa, NECHCIME víťaziť nad inými, pretože toto nie je SÚŤAŽ‼️Možno príde chvíľa kedy zoslabneme aj my a budeme volať o pomoc. NEŽIME iba v strachu, ale skôr v zodpovednosti. Sme ZRANITEĽNÍ, ale aj SILNÍ v rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia NIELEN náš život. NEUPADAJME, pretože budeme potrebovať ešte veľa síl‼️Mnohí sa ma pýtate kedy to prejde?! Žiaľ neviem, ale keď si v životoch nájdeme viac maličkostí, viac drobností, ktoré nám pritiahnu RADOSŤ zo života, dokážeme ĽAHŠIE prejsť touto cestou❤️ #zlaticapuskarova #anchor