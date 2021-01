Dominika Mirgová prezradila veľké tajomstvo: TOTO je jej prvý frajer!

BRATISLAVA - Nie je snáď žiadny dospelý, ktorý by si nepamätal na svoju prvú lásku zo školských čias. No a tú svoju nedávno ukázala aj speváčka Dominika Mirgová (29)!

Dominika je od roku 2015 šťastne vydatá žena. Za manžela si vzala Petra Zvolenského, s ktorým má synčeka Peťka. Kým sa dala speváčka dokopy so svojím zákonitým, verejne známe boli iba dva jej vzťahy. Ten prvý s muzikantom Michalom Chrenkom. Dvojica si do oka padla počas šou Slovensko hľadá SuperStar, obaja sa prebojovali do finálovej zostavy.

Neskôr, v roku 2010 randila s hercom Jánom Alžbetkinom. Vzťah im však vydržal iba štyri mesiace. Okolo ich rozchodu vtedy bolo veľa špekulácií, keďže to ani zďaleka nevyzeralo tak, že od seba išli práve v priateľskej atmosfére. No a jej ďalší a zároveň posledný verejne známy vzťah bol s otcom jej synčeka, s ktorým si založila rodinu.

Ešte pred spomínanými pánmi však Dominika zažila povestnú prvú lásku. Nedávno sa jej fanúšikovia na Instagrame spýtali, kto vlastne bol jej prvým priateľom. A sexi speváčka zverejnila spoločnú fotku, aby si jej priaznivci mohli pozrieť, kto bol šampiónom jej srdca ešte počas základnej školy. No a toto je on!