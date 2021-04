KONIEC tanečnej školy Dominiky Mirgovej: Otrasná reakcia konkurencie… TOTO sa nerobí!

Náročné chvíle bez príjmu doľahli aj na tanečnú školu Dominiky Mirgovej - VIP Dance Studio. Hoci celé roky úspešne fungovala, mesiace bez zárobku mali fatálne následky a speváčka školu zatvorila. Priestory, kde dovtedy štúdio fungovalo, tak známa Slovenka vypratala a odovzdala.

Čo nasledovalo, však rozhodne nečakala. Sálu si totiž prenajala konkurenčná tanečná skupina a v týchto chvíľach ju už pripravujú na to, aby v nej mohli naplno nacvičovať. Do upratovania sa zapojili aj deti, ktoré tanečnú navštevujú... No a práve tie sa postarali o rozruch.

V priestoroch totiž objavili zabudnuté logo tanečnej skupiny Dominiky Mirgovej a dve z tínedžeriek sa natočili pri tom, ako po ňom skáču. A to speváčku veľmi zasiahlo. Na sociálnej sieti Instagram inkriminovaný záber zverejnila a napísala, čo si o tom myslí.

Zdroj: Instagram D.M.

„Nerozumiem. Nehnevám sa, len mi je ľúto, že sa toto deje. Akokoľvek by sa chcel niekto pomstiť alebo urobiť zlé meno tanečnému štúdiu... Toto je podľa mňa naozaj cez. Vo všetkej počestnosti, čo sa týka tanečného sveta, vážim si každého jedného tanečníka, ale prepáčte, ak vám má rásť vo vašich tanečných kluboch takáto generácia a prístup detí, je mi to ľúto ešte viac,“ napísala zhrozená speváčka.

„Myslím si, že som nikomu neublížila a vždy sa snažila byť čo najviac oddaná a dať deťom maximum, čo som vedela. Keď sa dalo. To, že nás korona zruinovala, je fakt, zatvorili sme. Museli sme. Nehovorila som o tom, lebo som to ešte stále neprekročila so vztýčenou hlavou. Asi sa cez to ešte nejaký čas neprenesiem,“ uviedla ďalej Mirgová, ktorá už iba dodala: „Toto si nezaslúžil nikto z nás.“

VIP Dance Studio fungovalo v speváčkinej rodnej Trnave od roku 2017. Bohužiaľ, kvôli pandémii koronavírusu bolo v prevádzke len 3 roky. Mesiace bez práce v kombinácii s nie práve najnižším nájomným za priestory mali za výsledok, že sa Mirgová musela svojej vysnívanej tanečnej školy vzdať a nateraz ju zavrieť. No, ako sa hovorí - nie je všetkým dňom koniec. A veríme, že keď sa situácia opäť vráti do normálu, Dominika štúdio opäť otvorí.

VIDEO: Dominika Mirgová sa tancu venuje celé roky