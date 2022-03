Vytočená Mirgová prezradila, prečo nie je v Let’s Dance: KRUTÁ PRAVDA o šoubiznise… Je mi z toho na grc!

TRNAVA - Dominika Mirgová (30) patrí k bývalým účastníkom SuperStar, ktorým sa podarilo presadiť sa vo vodách slovenského šoubiznisu a nájsť si veľkú základňu skalných fanúšikov. Podľa jej vlastných slov jej k tomu však médiá veľmi nepomáhali. Najmä na domovskú Markízu má ťažké srdce... Prisľúbili jej totiž účasť v Let's Dance, no opäť ju vyšachovali. Rozhodla sa preto povedať na plné ústa, ako to v tomto biznise funguje!

Dominika Mirgová zaujala v tretej sérii Slovensko hľadá SuperStar. A hoci projekt vyhrala Vierka Berkyová, viac ako ona sa v šoubiznise presadila strieborná finalistka. Podarilo sa jej vybudovať si veľkú základňu fanúšikov, vydala niekoľko albumov, pravidelne koncertuje. Napriek tomu má však na médiá - konkrétne na domovskú Markízu ťažké srdce.

Posledných finalistov speváckej šou totiž televízia často využíva aj vo svojich veľkých projektoch. No ju volajú len málokedy, hoci SuperStar robí roky dobré meno. Naposledy vraj mala veľký záujem účinkovať v Let's Dance, no ani tentokrát to nevyšlo... Tak si povedala dosť a rozhodla sa prehovoriť, ako to v tomto biznise funguje. „Je mi z toho na grc,“ šokuje.

„Toto bohužiaľ nie je o mne, pamätám si, ako som 16-ročná stála pred režisérom prvej Let's Dance, že mám obrovský záujem. Je to tiež jeden z mojich snov. Respektíve bol,“ prezradila Mirgová, ale nepodarilo sa jej ho naplniť. „Nikdy nič. Ani ahoj Dominika, chceme ťa obsadiť do šou ako účinkujúcu. Ahoj Dominika, 15 rokov robíš SuperStar pekné meno, makáš tu, drieš, poď, pozývame ťa ako hosťa odprezentovať aspoň tvoju tvorbu. Alebo si aspoň poď sadnúť do hľadiska ako hosť,“ prekvapuje.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Ján Zemiar

Pripisuje to tomu, že šou nevyhrala. „Asi preto, že som skončila druhá v SuperStar a všetky povinnosti som musela namiesto Vierky niesť na chrbte ja a za všetko si aj zaplatiť. Nikdy mi nebolo ponúknuté v rámci TV médií, myslím, niečo väčšie, ako sa v našej brandži hovorí - niečo pre tých áčkových,“ pokračuje rozčarovaná Dominika: „Poslušne som absolvovala všetky možné DOD-čka, eventy, afterpárty (tam ma médiá radi volali, lebo vedeli, že o mne bulvár vždy napíše).“

„Toto sú len omrvinky... Je toho veľa, čo ma ťaží za tie roky na srdci v rámci mediálnych priestorov a ako veľmi hrajú s tebou, len keď niečo potrebujú a chcú! Určite to poznáte, je to všade!“ povedala Mirgová. Pôsobenie v šoubiznise malo podľa nej ale aj veľa svetlých momentov a je veľa ľudí, ktorým je veľmi vďačná. Bohužiaľ, zrejme nikdy neboli na pozíciách, aby jej mohli dať viac. No v rámci tejto témy je to vraj pre ňu prelomový rok a je načase to dať von.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram D.M.

O účasť v Let's Dance sa totiž zaujímala aj tento rok. Opäť to však nevyšlo. „Mám šikovnú manažérku, ktorá sa snažila mesiace, ktorej bolo potvrdené, že by to tentokrát v Let's Dance mohlo vyjsť. Žiaľ, z ich strany nevydalo, ako vždy. Pre mňa to bola posledná kvapka. Viete, čo by ma zaujímalo? Reálne dôvody, odpovede. Pretože vy ma napríklad v týchto šou chcete, tak potom?“ pýtala sa Dominika.

A práve pre toto vraj speváčka nespolupracuje s Á-čkovými umelcami. Z vlastnej skúsenosti totiž vie, aké je ťažké prebojovať sa bez mediálnej podpory na vrchol. Preto dáva radšej prednosť menej známym tváram, ktoré by sa práve vďaka nej mohli dostať do väčšieho povedomia.