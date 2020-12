Česká legenda odhalila trpké tajomstvo: Pochádza z najchudobnejších pomerov… Jedlo mali presne rozpočítané!

Herečka to priznala v rozhovore pre iDNES.cz. „O mne sa okrem iného hovorí, že som lakomá alebo niečo také. Tí, čo ma poznajú, vedia, že to nie je pravda. Ja len neviem byť rozhadzovačná, práve preto, že pochádzam naozaj z najchudobnejších pomerov,“ prezradila Bohdalová, ktorá si ako dieťa nemohla zobrať jedlo, kedykoľvek chcela.

„U nás doma nepripadalo do úvahy zjesť niečo zo špajze a neopýtať sa. Pretože mama mala jedlo presne rozpočítané, mäso mala len na nedeľu a vždy mi pripomínala, ušetriť môžeš len na hube,“ priznala Jiřina, ktorá sa navyše v 22 rokoch stala živiteľkou rodiny. A to bola ešte k tomu tehotná. Jej otca totiž na dlhých 15 rokov zavreli do väzenia.

„Mala som dvanásťročnú sestru, mamu, ktorá sa zrútila a ja som bola jediná, kto mohol tú rodinu živiť. A to som bola na škole. A ešte v inom stave. Takže som sa k tomu musela nejako postaviť, zapisovala som si každý päťdesiatnik. A na tej hube som pre nich šetrila, dala som im, ale sama som jedla hrozne,“ šokuje Bohdalová.

Od tej doby má v hlave zakódované, že si musí odložiť niečo aj na potom. „A to sa s vami vlečie celý život,“ priznala herečka, ktorú práve preto klebety o tom, že je lakomá, vytáčajú. „Toto si osobne beriem, pretože je to vyložená nepravda. Keď o mne napíšu, že mám multimilionára, tak to sa zasmejem. Ale toto je nepríjemné. Najmä, keď sa to opakuje, pretože tomu potom môžu ľudia uveriť,“ dodala.