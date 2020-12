Šok v slovenskom šoubiznise: Pred 5 mesiacmi si vymenili obrúčky a teraz... Slovenský spevák hlási ROZCHOD!

Prstienky si vymenili počas pobytu na chate a obaja z dvojice sa už predtým netajili dúfaním, že im to spoločne vydrží navždy. Ibaže namiesto toho prišiel nečakaný rozchod. O celej veci informoval spevák, ktorý o krachu vzťahu prehovoril prostredníctvom sociálnych sietí. Hoci sa k celej veci pôvodne vyjadrovať vôbec nechcel, ľudia sa čoraz častejšie pýtali, prečo sa Peter už dlhší čas neobjavuje po jeho boku.

„Musím sa vám priznať, že tieto správy mi väčšinou celkom nie veľmi príjemne ovplyvnia náladu. Vec sa má tak, že s Petrom od začiatku decembra netvoríme pár,” napísal Jakub s tým, že sa nechce tváriť, že ho celá táto situácia nemrzí. „Myslím, že z ľudského hľadiska to mrzí nás oboch,” vyjadril sa otvorene, z čoho je zjavné, že rozchod ním, prirodzene, zamával.

Dvojica si ešte v lete vymenila obrúčky Zdroj: Instagram J.P.

Problémom bol podľa všetkého aj viac ako 10-ročný vekový rozdiel. „Bolo by odo mňa veľmi sebecké čakať od Peťa, že sa zmieri s tým, že som jediný človek, s kým skúsi spolužitie. Všetci sme mali 20 rokov a vieme, ako sme sa tešili na nové a nové začiatky. Nech mi každý hovorí, ako na veku a skúsenostiach nezáleží, ale pravda je tá, že záleží,” myslí si Jakub.

Jakub Petraník a Peter sa rozišli. Zdroj: Instagram J.P.

„Každý má právo skúsiť si v živote, kto a čo mu vyhovuje a bolo by odo mňa veľmi hlúpe upierať to komukoľvek. Tento status píšem len preto, pretože nemám chuť každý deň odpovedať vyhýbavo na konkrétne otázky... Rád by som sa do nového roka nadýchol čerstvého vzduchu a staré veci nechal v tomto roku. 2020,” uzavrel spevák a dodal, že svojmu bývalému partnerovi praje v živote len to dobré a zároveň mu ďakuje.