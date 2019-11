Bičan sa opäť vyznamenal: Počas vystúpenia vykrikoval a Dangla označil za ožratého!

BRATISLAVA - Desať týždňov čakali televízni diváci na to, kto vyhrá piatu sériu šou Tvoja tvár znie povedome. Dnes sa konečne dočkajú a spoznajú absolútneho víťaza. Finálový večer bude opäť plný premien a okrem štyroch najlepších sa ukážu aj ostatní účinkujúci z tohto ročníka. Počas vystúpenia Rasťa Sokola (50) a Paľa Topoľského (58) sa k nim pripojil niekdajší účinkujúci a porotca Andrej Bičan (44), ktorý ho však poriadne narúšal!

Je to tu! Už dnes večer sa diváci televízie Markíza dozvedia, kto sa stane absolútnym víťazom šou Tvoja tvár znie povedome. Do finále sa dostali modelka Saša Gachulincová a herci Nela Pocisková, Dávid Hartl a Noël Czuczor, no okrem nich v poslednej epizóde uvidia fanúšikovia aj ostatných súťažiacich.

V jednom z vystúpení sa stretnú Rasťo Sokol a Paľo Topoľský, ktorým bude robiť garde niekdajší účinkujúci a porotca Andrej Bičan. Ako už u neho býva zvykom, zasa raz sa vyznamená a pesničku obohatí o svoje vlastné výkriky a dokonca si rypne aj do Dana Dangla.

Paľo Topoľský, Rasťo Sokol a Andrej Bičan sa premenia na David band a zaspievajú chytľavú pieseň Kde si včera bol. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Trojica bude predstavovať hudobnú skupinu David Band, ktorá naspievala chytľavú pieseň Kde si včera bol. Za dva a pol roka na Youtube má za sebou takmer osem miliónov zhliadnutí, a to je na neznámu kapelu skutočne niečo. V poslednom čase medzi ľuďmi dosť rezonuje a zrejme aj to bol dôvod, prečo sa televízia rozhodla práve pre tento výber.

Kým počas vystúpenia sa Rasťo Sokol a Paľo Topoľský držia textu, Bičan začne pokrikovať svoje vlastné slová. Na otázku, kde si včera bol, ktorá odznieva v texte, reaguje, že na schôdzi. Keď však jeho kolegovia zaspievajú „Si totálne na mol,” Bičan to hodí na Dana Dangla a práve jeho označí za ožratého, čo však zabávač berie s humorom. „Ja som na mol? Dangl je na mol!” vykríkne Andrej, čo môžete vidieť aj v priloženej ukážke. Viac sa však dozviete už dnes večer!