Takto dnes vyzerá Alžbetka z Perinbaby: FOTO Hlava plná šedín... Už je z nej babička!

Perinbaba vznikla ešte v roku 1985 a odvtedy uplynulo už 35 rokov. Úlohu krásnej a odvážnej Alžbetky v rozprávke stvárnila herečka Petra Vančíková-Kolevská.

Tá má dnes 54 rokov, no a podľa posledných informácií priamo od Juraja Jakubiska, sa objaví aj v pokračovaní tohto kultového filmu. Perinbaba 2 mala mať premiéru už počas tohtoročných sviatkov, žiaľ, kvôli situácii okolo koronavírusu si na jej uvedenie ešte budeme musieť počkať.

Takto vyzerala Petra Vančíková-Kolevská v roku 1985, keď v Perinbabe stvárňovala Alžbetku Zdroj: SITA

To však neplatí o stretnutí s jednou z hlavných hereckých hviezd. V čase, keď sa nakrúcala jednotka, mala Petra v úlohe Alžbetky len 19 rokov.

Pri pohľade do jej tváre je zrejmé, že už dávno nie je dievčatkom. Rovnako ako na všetkých, i na nej sa podpísal zub času. Herečka má hlavu plnú šedín, zopár vrások navyše, no to, o čo ani po rokoch neprišla, je obrovská charizma a prenikavý pohľad. Ten ešte viac zvýraznilo rúško, ktoré mala nasadené počas nakrúcania v RTVS. Tak čo, spoznali by ste ju?

Petra Vančíková-Kolevská má dnes 54 rokov. Zdroj: Ján Zemiar