Diváci Markízy po finále Farmy: Vzbura... TOTO bolo nefér, dôveryhodnosť šou na nule!

BRATISLAVA - V piatok sa Slovensko dozvedelo meno ďalšieho víťaza markizáckej šou Farma. Aktuálny ročník bol však iný, ako tie predchádzajúce - aj čo sa počtu súťažiacich týka, aj pravidiel. No a práve posledný ťah tvorcov v semifinále projektu poriadne vytočil divákov. Bolo to podľa nich nefér!

V piatok večer sa po dlhých štyroch mesiacoch skončilo farmárske dobrodružstvo. Vo veľkom finále sa po týždni plnom súbojov ocitla najlepšia trojica - Lukáš Stanislav, Henrich Kuľko a Xénia Gregušová. Poslednému a najdôležitejšiemu duelu však predchádzalo semifinále, kde sa okrem spomínaných farmárov ocitli aj Vladislav Nikolajev a Erik Zahorjan.

No zatiaľ čo prvý z nich vypadol spravodlivo, druhý nemal možnosť ani bojovať. Už po minulé roky dávala Markíza exfarmárom výsadu posunúť do finále toho súťažiaceho, o ktorom si myslia, že si to najviac zaslúži - presne tak postúpil teraz aj Lukáš. No s aktuálnou sériou prišla aj novinka. Bývalí bojovníci mohli rozhodnúť aj o tom, kto si postup nezaslúži.

A žiadne prekvapenie sa v tomto prípade nekonalo. Už od samého začiatku patril Erik k najmenej obľúbeným farmárom, viackrát bol sluhom, niekoľkokrát bol v dueli... A jeho neobľúbenosť sa prejavila aj pri tejto voľbe. Zahorjan tak o svoj postup do finále nemohol zabojovať v súboji, ale exfarmári ho odpísali ešte pred začiatkom samotného semifinále.

No a to sa divákom absolútne nepáčilo. Ani tí, ktorí nemali Erika v láske, usúdili, že išlo o absolútne nespravodlivý krok od tvorcov. Na markizáckom profile na Facebooku sa tak začali hromadiť sklamané komentáre divákov, ktorí sa zhodovali v tom, že semifinále bolo nefér. Dokonca po tejto epizóde usúdili, že dôveryhodnosť šou je na nule.

Erik Zahorjan po rozhodnutí exfarmárov skončil pred bránami semifinále. Zdroj: TV MARKÍZA

„Koľká nespravodlivosť. Nikdy sa nepýtali bývalých farmárov, koho nechcú, aby šiel do finále, pretože bola to totálna somarina. A vopred bolo jasné, že Erik na tomto prehrá a Markíza ukázala, že konečne sa im podarilo ho vyhodiť. Mal normálne bojovať s tými 3 a tam sa malo rozhodnúť,“ napísal jeden z vytočených divákov.

„Sledujem Farmu už niekoľko rokov, ale včera ste ma sklamali úplne. Ja viem, že Erik je tvrdý oriešok, ale takto sa ho zbaviť bolo pod úroveň. Nemal šancu ani pípnuť. Mali ste ho nechať bojovať a nechať na osud, kto vyhrá. A nie takto okato sa ho zbaviť. Normálne mi bolo ľúto toho chlapca,“ pokračoval ďalší.

„Neuveriteľná arogancia produkcie. Takto vyhodiť človeka, ktorý by to za iných okolností zrejme vyhral. Takže exfarmári rozhodujú o tom, kto vypadne, áno? Čiže ak by bol Erik od začiatku Farmy v každom dueli, to znamená, že kopu z nich by vyradil a títo ním porazení ľudia majú rozhodovať o jeho ďalšom postupe?“ pýtal sa ďalší divák.

„Dôveryhodnosť tejto relácie je po tejto sérii na čísle 0.“ Nuž, po týchto reakciách je jasné, že táto zmena pravidiel nebola práve najšťastnejšou voľbou. Ide však o hru, a preto ju treba brať športovo.